大眼妹說西語被嗆！全機一招暖舉力挺　她心情秒up

▲女作家把事發經過分享至推特，引起上萬網友熱議。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者詹雅婷／綜合報導

在美國聽見多種語言的對話實屬正常，因為這裡住著許多來自不同國家的人。但美國一名西裔女作家本月在飛機上使用西班牙語與空服員交談時，卻被同機乘客要求「不要再說西語」，其他乘客以及空服員見狀紛紛開口說西語，用超暖行動替這名作家完美解圍。

綜合外媒報導，女作家詹姆普里瑪客（Jaime Primak）從小在紐澤西州長大，精通西班牙語及英語，但卻在飛往紐約的班機上，遇到帶有種族歧視意味的突發狀況，也就是被機上另一名男乘客要求「停止說西班牙語」。

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不過，根據詹姆普里瑪客的說法，該名男子應該是相當後悔提出這個荒唐要求，因為他身旁的男子隨即開口說起西班牙語，接著就連空服員也用西班牙語交談。而眼前的狀況讓她的心情瞬間好轉，直呼「天哪！我從來沒有現在此刻一樣這麼想站起來跳舞。」

在詹姆普里瑪客把這段事發經過分享至推特後，引來上萬網友熱議。有人提到，「我不會說西班牙語，但可能會用其他的語言罵他」、「我根本不會說西語，但為了氣他，我會故意說」、「希望妳能繼續說西語」。