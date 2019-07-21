美再批中國「壟斷南海」！　國務院發言人：這是霸凌行為

▲「海洋地質八號」本月初駛進南沙探勘石油。（圖／翻攝中國地質調查局）



實習記者黃可昀／綜合報導

美國國務院20日發表一份聲明，內容提到中國限制其他國家在南海開採石油與天然氣，尤其是對越南的阻礙最為明顯，但沒有明確指出事證或過程。聲明中不僅指控中國霸佔南海是「霸凌行為」，更指出北京當局在該海域發展軍事，有意掌控南海資源。

據《彭博》報導，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，南海目前仍有主權爭議，中國卻在這裡填海造陸、軍事化行動，甚至外傳有海上民兵在恐嚇其他國家，導致區域和平受到威脅。

▲南海主權爭議不斷。（圖／CFP）



不過，外界認為此項聲明應該是針對7月初南海發生的「中越船艦對峙事件」所發表的言論，當時中國勘探船「海洋地質八號」進入南沙群島萬安灘探勘資源，引來駐守此地的越南政府高度關注，立刻派出4艘海警船前往察看，雙方因此在海上對峙好幾天。

美國國務院發言人歐塔加斯指出，國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）今年3月曾提過，許多國家想在南海開發石油、天然氣都會受到中國阻擋，所以東協國家至今仍無法開採該海域價值2.5兆美元（新台幣77.5兆）的資源，呼籲中國應以和平手段維持南海的穩定性。