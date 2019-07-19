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吃飯時被喊下樓…她回來一看菜中有白色粉末　32歲男鄰居潛入下藥　

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▲▼獨居人妻吃飯時被人喊下樓，回來發現飯菜中多了迷藥。（圖／翻攝自《現代快報》）

▲獨居人妻吃飯時被人喊下樓，回來發現飯菜中多了迷藥。（圖／翻攝自《現代快報》）

記者鄭思楠／綜合報導

江蘇省常熟市一名30歲獨居人妻日前在公司宿舍吃晚餐時，突然聽到樓道裡有人喊「樓下有人找」，隨即下樓卻沒發現任何人，幾分鐘後返回屋子繼續吃飯，發現餐桌上和飯菜裡出現了不少白色粉末。經過警方調查，確認是對面32歲已婚男鄰居下的藥，作案前他還將懷孕2個月的老婆支出門。

據《現代快報》報導，徐姓人妻發覺不對，立馬打電話求助在異地的老公，聽從老公建議火速報警。常熟市公安局趙市派出所當晚7點30分左右接到報案，員警趕到現場，立即對這些白色粉末進行取樣，並展開調查。由於徐女從3樓走到樓下再上樓，只需要幾分鐘。警方便鎖定了下藥人的範圍，斷定嫌疑人應該住在同棟樓。

徐女這時突然察覺當時喊自己下樓的聲音很熟悉，思考片刻後認為可能是住在隔壁的32歲李姓男子。員警將李男帶回警局進一步訊問，並調取了樓道內的監控畫面，確認嫌疑人就是他。

李男供述，平時會瀏覽一些黃色網站，知道了一種迷藥，便起了歪念網購了這種藥品打算下手。當天，他以需要買鞋為由，將懷孕2個月的妻子支出家門，隨後便在樓道內大喊有人找，看徐女下樓後便進屋內，把藥撒入她飯菜中，「因為太慌亂，把一些粉末灑在了桌上，一些因為時間不夠沒來得及溶解。」

李男還講，「因為自己身體不好，很長時間沒上班，妻子懷孕待產需要錢，沒錢才出此下策。」對此，徐女不信，「自己獨自一人在常熟打工，家裡根本就沒有值錢的東西。」目前，常熟警方以涉嫌搶劫逮捕李男，還在進一步調查案件。

▼警方對桌上的飯菜進行調查。（圖／翻攝自《現代快報》）

▲▼獨居人妻吃飯時被人喊下樓，回來發現飯菜中多了迷藥。（圖／翻攝自《現代快報》）

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關鍵字：獨居,人妻,下藥,迷藥,鄰居

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