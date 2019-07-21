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YouTuber勇奪美國「10後」夢幻職業　中國小孩仍超想成為「太空人」

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▲▼小孩,兒童,電腦,影片。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲Youtuber是美國小孩的夢幻職業。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張方瑀／編譯

「你長大後想當什麼？」這個問題在成長過程中被問過無數遍，相信每個人都回答過老師、警察、太空人等標準答案，不過對於「10後」的孩子們來說，這些職業早已不是他們的首選，根據最新調查指出，大部分的小朋友未來都想成為「職業YouTuber」。但這個答案也僅限歐美地區，對於來自中國的孩子來說「太空人」才是他們的唯一目標。

在人類踏上月球50周年前夕，樂高公司（LEGO）委託哈里斯民調公司（Harris Poll），調查在英國與美國共3000名8至12歲的孩童中，哪個職業才是最受歡迎的。他們讓這些孩子從太空人、音樂家、職業運動員、老師或YouTuber中，選擇一項未來最想從事的職業，結果有30%的孩子想成為YouTuber，其次是老師（26％）、職業運動員（23％）、音樂家（19％），結果只有11％的人選擇過去最夯的太空人。

▲▼太空人,外太空,宇宙。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有56％的中國小孩想成為太空人。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

有趣的是，這項調查在來自中國的孩子身上得到完全不同的結果，對於從小在重視科學、理工、數學的環境中長大的中國小孩來說，有高達56%的人認為，成為一名太空人才是他們的首選，且未來想成為YouTuber的人只有16%。外媒推測，這或許跟中國大陸近年全力發展太空領域有關。

►►被酸拍片「賣」小孩賺暴利　7歲YouTuber萌回：這是我喜歡的事

其實已經有不少「兒童YouTuber」在網路上爆紅，例如美國7歲男童萊恩（Ryan）的頻道「萊恩玩具評論」（Ryan ToysReview）在2015年3月創立，訂閱人數高達2050萬人，更讓他在2018年賺進2200萬美元，由於萊恩還很年輕，他15％的收入都被存放在特殊帳戶中，直到他成年前都會受到保護。

另外來自日本的10歲男童中村逞珂更直指「上學是權利，並非義務」，小學三年級後輟學創立「少年革命家ゆたぼん」頻道，鼓勵其他小孩「不想上學也沒關係」，應該像他一樣追求自己夢想。中村認為，「如果要算數時就用計算機，遇到不會寫的字就查Google，其實我們根本不需要到學校學習。」

►►「遇到問題查Google就好」　日本10歲童輟學當YouTuber宣傳「不上學理念」！

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關鍵字：職業,YouTuber,太空人

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