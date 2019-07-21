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午後全台防大雨「特別是大台北」　下輪颱風活躍期？專家說話了

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▲▼下雨天,機車騎士,通勤族,機車雨衣,交通安全,降雨,午後熱對流,午後雷陣雨。（圖／記者季相儒攝）

▲氣象局提醒，今大台北地區午後雷陣雨範圍較大。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（21日）西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，中午過後各地山區和近山區的平地易有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生，特別是大台北地區午後雷陣雨範圍較大。天氣風險公司分析師吳聖宇指出，南方熱帶海域短時間內將恢復平靜，下一輪颱風再度活躍的時間可能要等到月底後。氣象專家吳德榮則說，7月颱風生成少，今年至目前總數也偏少。

氣象局說，今各地天氣炎熱，高溫都在33、34度以上，北部地區有局部36度以上高溫發生的機率，而花東縱谷及台東南側則有局部焚風發生的機率。

請繼續往下閱讀...

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼根據氣象局定量降水預報，今白天全台有雨。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

氣象局預報，周一（22日）、周二（23日）水氣逐漸減少，但西南風影響，中南部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲、午後有局部短暫雷陣雨，午後雷雨會較為明顯。

氣象局表示，周三（24日）至周六（27日）太平洋高壓較強，水氣較少，各地大多為多雲到晴，僅僅在清晨至上午中南部地區可能有零星短暫陣雨，午後各地也有局部短暫雷陣雨；下周日（28日）至下周二（30日）各地大多為多雲到晴的天氣，午後有局部短暫雷陣雨。

▼未來一周依舊是高溫炎熱天氣。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄提到，今年7月至目前為止，僅生成2個輕度颱風（木恩、丹娜絲），並無所謂颱風「爆發期」的出現；各國模式模擬顯示，未來10天西北太平洋相當平靜，並無颱風「連續生成」的條件，顯然7月的颱風生成數想達到氣候平均值4.1個並不容易。

吳德榮指出，而今年1月至目前為止，颱風生成總數僅5個，期待在月底前趕上氣候平均總數8.7個，看來機會也不大。

吳聖宇在臉書說，南方熱帶海域短時間內將恢復平靜，太平洋高壓重新占據低緯度海面，暫時沒有新的熱帶低壓或颱風發展趨勢，短時間內應該不必擔心再有颱風威脅台灣；下一輪颱風再度活躍的時間可能要等到月底之後，不過時間尚早，有待持續觀察後續預報的變化情況。

氣象局最新發布的未來一個月長期天氣展望提到，27日到8月2日期末，西北太平洋有熱帶擾動發生訊號，環境場不穩定，惟模式的預報不確定性較大，請隨時留意最新氣象資訊。

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關鍵字：氣象,氣象局,氣象雲,吳聖宇,吳德榮,颱風

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