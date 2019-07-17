台電承諾冬季減煤降空汙　興達電廠更新計畫通過環評

▲經濟部政務次長曾文生強調，興達電廠是一個非常特殊的能源基地。（圖／台電提供）

記者許展溢／台北報導

環保署今（17日）環評大會進行「興達電廠更新改建計畫環境影響說明書」審查。數十位環保團體代表和當地居民湧入會議間強烈表達意見，超過10位民眾發言，環團更一再讓步，從要求先拆後建，退讓到希望該廠1、2號機組就算不能如期除役，也要轉為備用減少空氣汙染。經濟部和開發單位台電會中做出多項承諾，環評委員最後決議該案通過。

此計畫開發地點在高雄市永安區，台電今天報告指出，主要開發內容包括，既有燃煤4部約210萬瓩 、既有燃氣5部約223萬瓩 ，承諾為確保電力供應穩定，在新設燃氣機組穩定商轉後，既有發電機組陸續除役。新機組設置有3部新燃氣複循環機組，總裝容置約390萬瓩以下。

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▲環保署環評大會進行「興達電廠更新改建計畫環境影響說明書」審查。（圖／記者許展溢攝）

台電報告也提，將配合法規要求保留永安溼地、設置緩衝區、保育區及滯洪池，共84.05公頃，佔65%。其中，實質開發範圍已盡量避開保育鳥類出現位置等多項具體承諾。但多位漁民、居民認為此建設對人民衝擊更直接，尤其當地有90%都以養殖經濟、自然生態為主，計畫實質內容還是有很多不足，希望有具體改變，要求成立生態經營管理委員會、回饋機制用在居民上達永續產業。

地球公民基金會副執行長王敏玲說，自己參加興達電廠5次會議，不斷呼籲興達電廠1、2號機比老舊柴油車更老舊，若1、2號機提前除役，備用容量率來看是夠的，怒批電力供給部分對環境來說是不正義，也非常諷刺 ，且雖然空品部分縣市雖有改善，但高雄和屏東卻遠遠落後，改善問題明顯趨緩。

▲環團要求1、 2號燃煤機組今年底前要轉為備用。（圖／地球公民基金會提供）

有環團代表指出，要求提前除役就是因為不要因燃煤電廠有汙染，大家爭的是一口健康空氣，要求老舊燃煤機組就算不除役， 至少也要轉為備用兼顧供電穩定與南部好空氣，1、 2號燃煤機組今年底前要轉為備用，3、4號機組113年底轉為備用，以上4部機組備轉容量低於100萬瓩才啟用，且新燃氣應超過4%的額定容量爬升率。

台電承諾冬季時會減煤降低空氣汙染，3、4號機組2024年底轉備用機組，也會在備轉容量率低於8%時才啟用。經濟部政務次長曾文生強調，興達真的是一個非常特殊的能源基地，對於鄉親回饋具體等相關事項的承諾不會變，會具體履行，後續相關行政過程也都不會變。環委最後決議全案通過，但台電必須避免夜間施工適用情境與時段、施工臨時替代道路的施作期程、增加營運期間「冷卻水進水口魚類衝擊」監測項目，和邀請學術單位、保育團體等成立生態保育小組。