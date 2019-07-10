收容所有阿飄！移民署秀資料無收容人尋短　駁斥：見鬼了！

▲圖為移民署台北收容所外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張君豪／台北報導

媒體報導移民署台北收容所3年前發生外國收容人輕生鬧鬼，由於內容太過神秘聳動，對此移民署特別在10日發表正式聲明：移民署台北收容所在1994年啟用迄今、均未發生收容人輕生尋短或意外受傷事件，移民署鄭重澄清並質疑：「都沒有死過人、何來鬧鬼之說？」駁斥報導子虛烏有！

移民署說，由於移民署收容的對象均為外籍移工、境外入台違法人士，這些收容人客居異地，經常會有思鄉或情緒低落的情況，所以移民署會定期安排宗教慈善團體入所關懷、也會安排收容人親友來台會客，甚至編列業務讓監所人員專責負責照顧收容人適應生活。

移民署說明：為進一步穩定收容人情緒、包含入所時的體檢和身心狀態評估、設定監所生活公約、定期向收容人說明遣送進度，如果是外籍女收容人懷孕，移民署還設計母女同室、規劃親子戶外活動。另外包含法律輔助、宗教關懷也都按時進行。

至於有媒體報導移民署台北女收容所有女鬼尋短冤死，移民署今天大動作，清查該收容所成立迄今的相關收容人資料，發現並未有女收容人在入監期間尋短死亡等意外，何來鬧鬼之說？移民署呼籲民眾：「傳聞並不是事實」切莫輕信以訛傳訛。

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