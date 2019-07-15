勞團控南向專班仲介控制打黑工　移民署澄清收容非監禁

▲圖為移民署外觀。（圖／翻攝GoogleMap）

記者張君豪／台北報導

台灣國際勞工協會15日踢爆「各部聯手搞南向、瀆職剝削境外生」情事，勞工團體並提出六大訴求，要求教育部徹查是否有境外生遭學校或仲介控制外來學生在台非法工作等問題。

台灣國際勞工協會認為，政府2016年提出新南向政策，讓國際產學專班的引進東南亞國家人力，一方面學校可收取教育部補助款，還可以跟學生收取學費；其二反而衍生境外學生打工問題，等於讓更多廉價勞力輸台。

台權會副祕書長施逸翔表示，境外生淪為奴工涉及人口販運，行政院有人口販運防治的協調會報，今年1月在處理斯里蘭卡假留學生打工時，請教育部積極溝通持續作好管理機制，適時對外說明，結果3月又發生東南科大新南向專班把外籍生當外勞的事件。

勞團並提出六大訴求，包括教育部應要求招收境外學生的學校，將就學資訊翻譯成各國語言；教育部應徹查是否有境外生遭學校、仲介控制；教育部應全面採用政府對政府方式，招收新南向專班學生；勞動部應明文禁止以仲介境外生獲利打工；教育部及勞動部應建立境外生打工實習查察機制。另外勞團也要求移民署應尊重被害人意願安置，避免安置成監禁。

對此內政部今天澄清，強調，人口販運被害人「安置」非監禁不會失去自由。內政部移民署澄清，經鑑別為人口販運被害人，依現行安置保護機制，會進入移民署安置處所，除提供人身安全保護、安排健檢等醫療膳宿等協助。

移民署並會提供被害人祖國餐飲，並讓他們向母國家人們通報平安，每人都可以自由進出庇護所，所以人身自由都不會受到拘束，人權團體所稱失去自由，顯然誤解。被害人如想盡速返家，庇護所亦會予以協助。教育部及被害人母國在臺代表處在108年7月初均曾進入安置處所進行關懷。

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