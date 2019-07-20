台中市第2例因地籍圖破損　「我的土地少9坪」男獲國賠57萬元

▲洪慈庸和地主到現場了解土地短少情形。（圖／洪慈庸辦公室提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市大雅區邱姓男子要蓋房子時申請土地鑑界，發現土地竟短少9坪，邱某不甘損失，申請國家賠償，求償181萬元，法院判處雅潭地政所賠償57萬餘元，協助處理的立委洪慈庸表示，這是台中市第2例，一旦民眾有類似案例，要勇於爭取權益，雅潭所主任汪懋功則說，雅潭地區土地會在2021年完成重測。

▲洪慈庸和地主、律師討論如何申請國賠。（圖／洪慈庸辦公室提供）

洪慈庸立委服務處表示，邱某在2013年買了62.92坪土地，2015年要蓋房子時申請鑑界，竟然發現地籍圖和實際土地不符，短少了8.96坪，而且還佔用到鄰地，害他又花錢買地才能順利興建，邱愈想愈不對，於是找上服務處協助爭取國賠。

協助邱某打官司的律師呂旺積表示，經過3年多的官司往返，二審終於勝訴，不得上訴，雅潭地政所須賠償57萬2124元及利息，並負擔一半訴訟費用，呂說，鑑界爭議案是因為測量基準點不一，過去類似案件走訴訟占少數，僅清水有過1次民眾勝訴判賠5萬元，這次是台中市第2件，希望日後行政機關在測量時應慎重行事，減少鑑界爭議及鄰居互告的情況發生。

洪慈庸呼籲，日後若有土地權益受損的民眾，可至服務處尋求法律諮詢，雖然過去判例很少，但未來有相關案件也可依循訴求，要求適當的賠償。

汪懋功表示，目前的地籍圖都是從日據時代沿用至今，年代久遠，破損折痕難免會造成誤差，測量員是無心之過，而台中市政府已向中央申請到經費，大雅、潭子兩地正在作全面土地重測作業，預計2021年完成，到時將會減少因鑑界錯誤所造成的糾紛。