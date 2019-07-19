黑幫大哥糾眾砸車砍人　苗警橫跨苗栗、雲林逮8惡嫌

▲竹南警方橫跨苗栗、雲林展開同步拘提行動，執行治平專案檢肅廖姓幫派分子共8人到案。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警局竹南分局為為淨化選前治安，清剿犯罪幫派及防制幫派、特定政黨介入選舉，與刑事警察局第六大隊配合警察局規劃之「自辦同步掃黑行動」專案，於18日前往苗栗縣竹南鎮、頭份市、雲林縣古坑鄉等地展開同步搜索、拘提行動，執行治平專案檢肅廖姓組織犯罪集團成員共8人到案，查扣手機、棍棒、刀械、本票及帳冊等贓證物，瓦解該暴力犯罪組織集團。

警方表示，以廖姓為首的暴力犯罪集團，長期在竹南地區廣納逞兇鬥狠之徒，屢次糾眾恃強凌弱，曾在2018年為警方查獲治平專案檢肅，惟仍不知悔改，期間僅因其黨羽與女友爭吵及糾紛，便率同教唆手下以暴力手段當街砸毀數名被害人所有車輛，並砍殺被害人成重傷，視法令於無物，惡性重大。

▲廖男還率小弟竊占私有土地並任意違法傾倒廢土恐嚇民眾。（圖／記者黃孟珍翻攝）

此幫派除私人糾紛即率眾以暴力手段危害他人生命、身體、財產安全外，更因需維持組織內運作與成員生計，率幫眾小弟竊占私有土地並任意違法傾倒廢土恐嚇民眾，等不法案件，嚴重影響地區治安。

竹南分局也呼籲，檢警將持續加強勤務作為，肅清不良幫派，並積極蒐集黑幫及其成員不法活動情資，杜絕黑幫勢力介入，還給社會乾淨的選舉活動環境。若有曾遭該暴力集團恐嚇、傷害或毀損等危害生命、身體、財產情形之民眾勇於出面指認，共同維持社會治安。