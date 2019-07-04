竹南酒駕新制大執法！3天取締15件　首例連坐3乘客開罰　

▲竹南警方從7月1日起連3天大執法，共取締15件酒駕，包含首例乘客連坐開罰。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

酒駕新制7月1日正式上路，竹南警分局1日起一連3天大執法，動員87人次警力，實施路檢攔查，3天共取締酒後駕車15件，包含首例因駕駛酒精濃度超標，同車3人因同車乘客均遭舉發，為苗栗縣第1件該罰則舉發案例。

竹南分局長張文川表示，取締酒駕是常態性工作，大執法主要目的不是績效，所以連3天針對轄區內易發生危險駕車及易生酒駕肇事路段實施路檢攔查，共取締酒後駕車15件，其中包含1件1車4人，駕駛人酒駕超過標準，依公共危險移送法辦，另同車3人因係同車乘客均遭舉發，將處600元以上3000元以下罰鍰。

根據新修法令規定，提高酒駕違規罰鍰，機車處新臺幣1.5萬到9萬；汽車3萬到12萬。提高酒駕拒測罰鍰到18萬，再犯36萬，採累進處罰。連坐處罰同車乘客。駕駛人吐氣酒精濃度達每公升0.25毫克以上，處罰年滿18歲之同車乘客，處600元以上3000元以下罰鍰。提高自行車駕駛人酒後駕車之罰鍰。自行車駕駛人酒後駕車之罰鍰，提高至600元以上，1200元以下罰鍰；拒絕接受酒測之罰鍰，提高為2400元。

張文川說，新法中針對汽、機車酒駕罰則分流、累犯、拒測、慢車酒駕、拒測等加重罰則，並增訂對酒駕肇事致人重傷或死亡得沒入車輛、連坐處罰同車乘客、酒駕重新考照車輛須加裝酒精鎖及運輸業者附帶懲罰性賠償等規定，希望藉由處罰的加重，能有效嚇阻酒駕發生。

竹南警分局也再次呼籲，取締酒駕執法力道不會因大執法期間結束而減弱，警方將持續嚴正執法、加強取締酒駕。

