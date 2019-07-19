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國道散落物最快8月開始收費！　30分鐘↑加收3000處理費

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▲有豬隻在國道奔走。（圖／記者宋德威翻攝）

▲先前國道曾發生豬隻掉落，在國道上奔走事故。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者胡順惠／台北報導

國道每年有超過4萬件散落物，嚴重影響交通安全！高速公路局今（19）日宣布，將透過收費機制，預訂8月下旬開始增加國道散落物收處理費，只要處理散落物時間超過30分鐘以上，每30分鐘單一車道收取3000元。

高公局指出，汽車行經高速公路及快速公路載運物品散落於車道或路肩時，汽車駕駛人應於物品後方50公尺至100公尺處設置車輛故障標誌並即時清除，無法即時清除時，應即通知該管公路管理機關協助處理，若高公局發現國道主線有散落物，也會主動派員協助處理，衍生出的處理費用，將由汽車駕駛人或汽車所有人負擔。

請繼續往下閱讀...

高公局表示，散落物處理依散落物大小及範圍，除事故處理小組出動外，視情況轄區工務段也會配合支援人力、車輛及機具。高公局說，9成散落物可於30分鐘內處理完成，因此以30分鐘為收費級距。

國道散落物處理成本包括事故處理小組費用、交控中心人員處理、工務段人員出勤及機具出動，經統計，平均每件散落物處理成本逾3000元。

散落物易產生交通壅塞、二次事故等社會成本，散落物佔用國道時間越久，所造成的社會成本越高，高公局考量部分散落物有5成未能查知由何車輛掉落，以及輕微事件之收費及催繳作業不符合行政作業績效等因素，故針對處理散落物時間超過30分鐘者，每車道每30分鐘收取3000元。

▲▼國道散落物處理收費計算表。（圖／高公局提供）

▲國道散落物處理收費計算表。（圖／高公局提供）

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關鍵字：國道,散落物,收費

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