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宏碁Predator掠奪者30萬元電競座艙　前進高雄夢時代

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▲宏碁Predator掠奪者30萬元電競座艙　前進高雄夢時代。（圖／宏碁提供）

▲宏碁首座品牌旗艦精品館前進高雄夢時代。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導
 
宏碁（Acer）今（19）日宣布，首座品牌旗艦精品館在高雄夢時代盛大開幕，並特別引進價值30萬元的Predator掠奪者電競座艙，給南台灣民眾實機體驗，更從即日起到8月16日試營運期間，推出多元買送優惠，包括全館消費二重送等活動。

宏碁首座品牌旗艦精品館坐落在高雄夢時代精品區，約40坪空間，以精品設計概念打造，最特殊的部分是初期引進Predator掠奪者電競座艙，現場也設置數位看板Digital Signage及智慧零售Smart Retail技術，延續Acer品牌旗艦店「雲端智慧零售概念」，並嚴選宏碁創新、得獎3C產品。

▲宏碁Predator掠奪者30萬元電競座艙　前進高雄夢時代。（圖／宏碁提供）

▲宏碁Predator掠奪者電競座艙。（圖／宏碁提供）

宏碁Predator Thronos電競座艙，首度入駐於南台灣，提供民眾前來嘗試體驗，主要以鋼骨結構設計搭配戰鬥藍光點綴，外型剽悍堅固，採用符合人體工學座椅與腳踏板設計，能傾斜達140度的座艙機身，依玩家高度及身形調整最佳觀看角度，還有特別的座椅震動反映裝置，增加遊戲體感。

Predator電競座艙頂部的支架能固定三台27吋曲面電競螢幕Predator Z271U，搭配一台 Predator Orion 5000頂級電競桌機及Predator特製滑鼠墊及滑鼠、耳機，主要是為終極玩家打造的獨特遊戲場域。

▲宏碁Predator掠奪者30萬元電競座艙　前進高雄夢時代。（圖／宏碁提供）

▲宏碁品牌旗艦店導入雲端智慧零售概念。（圖／宏碁提供）

宏碁精品旗艦館延續品牌旗艦店設計理念，導入雲端智慧零售概念，以大數據及雲端技術創造新零售型態，採用智慧零售的技術，了解空間中人潮流向，得知關注焦點、可分析訪客數量、輪廓、時間周期等數據，以便調整訊息方向，投遞更有效、即時、互動的數位內容。

夢時代宏碁開幕期間，現場體驗闖關成功，或在現場IG/Facebook打卡就有機會獲得精美好禮，而且購買Acer產品即送Acer環保吸管、當日累計消費達3.5萬元，再送1,000夢時代商品禮卷，同時還有買輕薄筆電系列送好禮、買電競系列送好禮、網路登錄好禮、網路活動加碼送等活動。

▲宏碁Predator掠奪者30萬元電競座艙　前進高雄夢時代。（圖／宏碁提供）

▲宏碁首座品牌旗艦精品館開幕期間推出好康優惠。（圖／宏碁提供）

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關鍵字：宏碁,Acer,Predator,掠奪者,電競座艙,高雄夢時代

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※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

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