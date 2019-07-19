倒數10天！1500本書搭成「立體書橋」　誠品藝術計劃登國際媒體

▲倒數10天參觀！范承宗作品《Reading, bridge讀橋》，以1500本書搭成立體書橋，登上國際媒體designboom、AXIS等。（圖／誠品提供）

記者林育綾／台北報導

文青和藝文控快把握時間朝聖！誠品書店為慶祝30週年，規劃了歷來最大規模的「藝術計劃」，輪番在信義店、敦南店登場，其中信義店在7/28前限時展出，只剩倒數10天，集結了9組青年創作者的大型作品，例如范承宗將5樓手扶梯空間化身為一座「立體書橋」，將1500本書手工裝幀組合，也像一座隧道，讓國際媒體也驚艷不已，更成為IG人氣打卡熱點，開展以來吸引70萬人次觀展。



▲豪華朗機工在信義誠品外牆，打造12支「機器手臂」，演繹奇光幻影的「科技詩」。（圖／誠品提供）

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誠品信義店的藝術計劃倒數10天，最後兩個週末7/20-7/21、7/27-7/28，更邀請青年藝術家團隊親自導覽分享，包括豪華朗機工、范承宗、陳青琳、陳小曼、發條鼻子等，揭開每件作品的創作秘密。



▲誠品敦南在一至二樓間「100種顏色」裝置藝術。（圖／誠品提供）

除了信義店，敦南誠品也正展出「Emmanuelle：100 colors光譜漫遊」常設特展，由旅日法籍建築設計師Emmanuelle Moureaux，以「色切 (shikiri)」概念，運用100種顏色、8000張手工染製剪裁的紙片，集結從誠品敦南店誕生的1989年至2020年的數字，在前往2樓書店的經典步梯上，打造色彩繽紛的空間。敦南店也有超過30家品牌以繽紛色彩響應，書店更企畫了「顏色視界主題書展」，都成為IG熱門打卡點。

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