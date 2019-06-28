12支機器手臂、大型立體書橋！9組藝術家「包棟」信義誠品創作免費參觀



▲信義誠品大樓外牆，邀來台灣青年創作者「豪華朗機工」，以12支機器手臂打造「科技詩」。（圖／誠品提供，下同）

記者林育綾／台北報導

誠品書店為慶祝30週年，邀請台灣最受關注的9組「30代」青年創作者，在台北信義誠品從大樓外牆、手扶梯、8個樓層，進行30年來最大「信義藝術計畫」創作。目前大樓外牆有12支機器手臂舞動奇幻光影的「科技詩」，進入館內則有大型「立體書橋」橫跨手扶梯；3面5米高的巨幅布幔繪製天空、陸地的絕種生物；還可以跟具生命力的「光電獸」互動⋯等，自即日起至7/28日免費參觀，讓民眾看見台灣青年藝術家驚人、充滿爆發力的創作能量！

此次「信義藝術計畫」有四大亮點，包括聲光互動、感官體驗、閱讀奇想、未來探索，透過9組創作者作品呈現。

1.豪華朗機工打造12支「機器手臂」演繹「科技詩」

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▲「豪華朗機工」在誠品信義大樓外牆裝置12支機器手臂，打造奇光幻影的「科技詩」。

在「聲光互動」的部分，邀請曾打造《世大運聖火裝置》、台中花博《聆聽花開的聲音》的創作團隊「豪華朗機工」，推出作品《一起幻想》，在誠品信義大樓外牆裝置12支上銀科技的「機器手臂」結合光屏幕，創造了一道書寫之牆，用光的移動來描繪感官，在喧囂繁華的信義區演繹一場奇光幻影的「科技詩」。

2. 王宗欣《狹縫中的連續微觀》，在2至4樓的手扶梯打造「巨大掃描器」



▲王宗欣作品《狹縫中的連續微觀》。

而曾任三金典禮視覺藝術總監的新媒體創作者王宗欣，創作《狹縫中的連續微觀》，透過即時錄像互動裝置，將2至4樓的手扶梯空間化為巨大的掃描器，流動穿梭的觀眾，化為變形、扭曲、超現實的「靈魂輪廓」。

3. 姚仲涵「光電獸」邀觀眾互動



▲姚仲涵作品《光電獸#13－都市》觀眾透過麥克風，賦予光影具生命力的閃爍跳動。

為了展現聲音的本質也有表情與靈魂，B1樓邀請姚仲涵創作《光電獸 #13－都市》打造燈管簾幕，讓觀眾透過麥克風發聲即時互動，賦予光影具生命力的閃爍跳動，創作一首沒有人主唱，但同樣能感動人心的光影音樂。

4. 陳青琳創作巨幅《越夢》關注瀕危物種



▲陳青琳作品《越夢》以3面5米高的巨幅布幔揮灑創作，繪製天空、陸地的絕種生物。

在「感官體驗」的部分，邀請關注動物議題的陳青琳，於6樓空間創作《越夢》，以3面5米高的巨幅布幔揮灑創作，繪製天空、陸地的絕種生物，氣勢磅礡，同時也打造一系列瀕危物種生態瓶，提醒我們要珍惜萬物寶藏，與土地共好。

▲▼陳青琳作品《越夢》提醒關注瀕危物種。（圖／誠品提供）

5. 李霽《質物圖鑑》結合植物與機械



▲李霽作品《質物圖鑑》。

為了探索自然的力量，邀請擅長用植物創作與建築空間對話的李霽，於4樓打造《質物圖鑑》，描繪現代社會變遷下環境所產生的變異，透過結合植物、機械的「變異仿生物」裝置，尋找都市生活潛入自然中的解答。

6. 陳小曼－體驗食物3D列印的五感過程



▲陳小曼作品《普魯斯特感官實驗室》。

而食物設計師陳小曼則於B2樓美食街打造《普魯斯特感官實驗室》，實驗室中不僅可看到以3D列印方式製作食物的過程，更邀觀眾視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺五感經驗，試圖拆解身體對於食物的記憶。

7. 吳耿禎－傳統剪紙工藝轉化為當代藝術



▲吳耿禎作品《轉動隻字片語的靈光一閃》將傳統剪紙工藝轉化為當代藝術。

「閱讀奇想」的部分，1樓五米大道燈飾由曾與各大國際精品合作的吳耿禎，將傳統剪紙工藝轉化為當代藝術，本次作品《轉動隻字片語的靈光一閃》，構築閱讀者在文字的瀚河裡，點亮天馬行空的腦內劇場，作品表面並以老字典呈現，刻劃文字印記。



▲吳耿禎作品《轉動隻字片語的靈光一閃》。（圖／誠品提供）

8. 范承宗拆解古今書籍裝幀，打造「大型立體書橋」

而擅長以創新手法展現傳統工藝的范承宗，拆解古今書籍裝幀，在5樓打造《Reading, a bridge讀橋》，透過中式線裝將平扁的書本裝幀成為一座「大型立體書橋」，象徵透過閱讀可以穿梭古今中外，抵達四面八方。



▲范承宗作品《Reading, bridge讀橋》，打造一座「大型立體書橋」。（圖／誠品提供）

9. 齊振涵－以實驗手法閱讀服裝



▲齊振涵與作品《FASHION BINDING》。

2樓的書區空間，則由服裝設計師齊振涵以實驗手法閱讀服裝，作品《FASHION BINDING》以大量打版裁片堆疊、搭配不同面料及加工技術，形塑出具層次感的服裝擴形裝幀樣貌。



▲《未來編輯室》剖析台灣「書系」進化史。

除了9組青年創作者的作品，誠品書店、畫廊及發條鼻子創作團隊，也策畫一系列大型主題策展。3樓Forum由誠品書店虛擬打造「未來編輯室」，帶領讀者剖析台灣出版型態特有的「書系」進化史，展場以1980、1990、2000、2010四大時代膠囊裝置呈現，並邀請王小棣導演、樂評人馬世芳、部落客宅女小紅、插畫家Cherng，帶領讀者接軌社會文化脈絡，探索當時的青年閱讀需求。



▲發條鼻子團隊打造穿越過去與未來的《R》房間。

5樓誠品畫廊自7/6起也同步推出展覽「立」，展出夏陽、林彥瑋、鄭帛囪、張銀亮、張安等5位藝術家作品，譜寫跨世代的藝術對話。6樓展演廳發條鼻子團隊打造穿越過去與未來的《R》房間，透過手機掃瞄未來日常生活物件，一同參與場域創作。「信義藝術計畫」創作自即日起至7/28日免費參觀！