　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

12支機器手臂、大型立體書橋！9組藝術家「包棟」信義誠品創作免費參觀

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼誠品30信義藝術計畫｜豪華朗機工創作團隊與作品《一起幻想》，12支機器手臂打造「科技詩」。（圖／誠品提供）
▲信義誠品大樓外牆，邀來台灣青年創作者「豪華朗機工」，以12支機器手臂打造「科技詩」。（圖／誠品提供，下同）

記者林育綾／台北報導

誠品書店為慶祝30週年，邀請台灣最受關注的9組「30代」青年創作者，在台北信義誠品從大樓外牆、手扶梯、8個樓層，進行30年來最大「信義藝術計畫」創作。目前大樓外牆有12支機器手臂舞動奇幻光影的「科技詩」，進入館內則有大型「立體書橋」橫跨手扶梯；3面5米高的巨幅布幔繪製天空、陸地的絕種生物；還可以跟具生命力的「光電獸」互動⋯等，自即日起至7/28日免費參觀，讓民眾看見台灣青年藝術家驚人、充滿爆發力的創作能量！

此次「信義藝術計畫」有四大亮點，包括聲光互動、感官體驗、閱讀奇想、未來探索，透過9組創作者作品呈現。

1.豪華朗機工打造12支「機器手臂」演繹「科技詩」

請繼續往下閱讀...

▲▼誠品30信義藝術計畫｜豪華朗機工創作團隊與作品《一起幻想》，12支機器手臂打造「科技詩」。（圖／誠品提供）
▲「豪華朗機工」在誠品信義大樓外牆裝置12支機器手臂，打造奇光幻影的「科技詩」。

在「聲光互動」的部分，邀請曾打造《世大運聖火裝置》、台中花博《聆聽花開的聲音》的創作團隊「豪華朗機工」，推出作品《一起幻想》，在誠品信義大樓外牆裝置12支上銀科技的「機器手臂」結合光屏幕，創造了一道書寫之牆，用光的移動來描繪感官，在喧囂繁華的信義區演繹一場奇光幻影的「科技詩」。

2. 王宗欣《狹縫中的連續微觀》，在2至4樓的手扶梯打造「巨大掃描器」

▲▼ 誠品30信義藝術計畫｜王宗欣作品｜《狹縫中的連續微觀》（圖／誠品提供）
▲王宗欣作品《狹縫中的連續微觀》。

而曾任三金典禮視覺藝術總監的新媒體創作者王宗欣，創作《狹縫中的連續微觀》，透過即時錄像互動裝置，將2至4樓的手扶梯空間化為巨大的掃描器，流動穿梭的觀眾，化為變形、扭曲、超現實的「靈魂輪廓」。

3. 姚仲涵「光電獸」邀觀眾互動

▲▼ 誠品30信義藝術計畫｜姚仲涵作品《光電獸#13－都市》觀眾透過麥克風，賦予光影具生命力的閃爍跳動（圖／誠品提供）
▲姚仲涵作品《光電獸#13－都市》觀眾透過麥克風，賦予光影具生命力的閃爍跳動。

為了展現聲音的本質也有表情與靈魂，B1樓邀請姚仲涵創作《光電獸 #13－都市》打造燈管簾幕，讓觀眾透過麥克風發聲即時互動，賦予光影具生命力的閃爍跳動，創作一首沒有人主唱，但同樣能感動人心的光影音樂。

4. 陳青琳創作巨幅《越夢》關注瀕危物種

▲▼誠品30信義藝術計畫｜陳青琳作品《越夢》。（圖／誠品提供）
▲陳青琳作品《越夢》以3面5米高的巨幅布幔揮灑創作，繪製天空、陸地的絕種生物。

在「感官體驗」的部分，邀請關注動物議題的陳青琳，於6樓空間創作《越夢》，以3面5米高的巨幅布幔揮灑創作，繪製天空、陸地的絕種生物，氣勢磅礡，同時也打造一系列瀕危物種生態瓶，提醒我們要珍惜萬物寶藏，與土地共好。

▲▼誠品30信義藝術計畫｜陳青琳作品《越夢》。（圖／誠品提供）

▲▼陳青琳作品《越夢》提醒關注瀕危物種。（圖／誠品提供）

▲▼誠品30信義藝術計畫｜陳青琳作品《越夢》。（圖／誠品提供）

5. 李霽《質物圖鑑》結合植物與機械

▲▼ 誠品30信義藝術計畫｜李霽作品《質物圖鑑》（圖／誠品提供）
▲李霽作品《質物圖鑑》。

為了探索自然的力量，邀請擅長用植物創作與建築空間對話的李霽，於4樓打造《質物圖鑑》，描繪現代社會變遷下環境所產生的變異，透過結合植物、機械的「變異仿生物」裝置，尋找都市生活潛入自然中的解答。

6. 陳小曼－體驗食物3D列印的五感過程

▲▼誠品30信義藝術計畫｜陳小曼作品《普魯斯特感官實驗室》五感體驗拆解身體對於食物的記憶。（圖／誠品提供）
▲陳小曼作品《普魯斯特感官實驗室》。

而食物設計師陳小曼則於B2樓美食街打造《普魯斯特感官實驗室》，實驗室中不僅可看到以3D列印方式製作食物的過程，更邀觀眾視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、味覺五感經驗，試圖拆解身體對於食物的記憶。

  7. 吳耿禎－傳統剪紙工藝轉化為當代藝術

▲▼誠品30信義藝術計畫｜吳耿禎作品《轉動隻字片語的靈光一閃》。（圖／誠品提供）
▲吳耿禎作品《轉動隻字片語的靈光一閃》將傳統剪紙工藝轉化為當代藝術。

「閱讀奇想」的部分，1樓五米大道燈飾由曾與各大國際精品合作的吳耿禎，將傳統剪紙工藝轉化為當代藝術，本次作品《轉動隻字片語的靈光一閃》，構築閱讀者在文字的瀚河裡，點亮天馬行空的腦內劇場，作品表面並以老字典呈現，刻劃文字印記。

▲▼誠品30信義藝術計畫｜吳耿禎作品《轉動隻字片語的靈光一閃》。（圖／誠品提供）
▲吳耿禎作品《轉動隻字片語的靈光一閃》。（圖／誠品提供）

8. 范承宗拆解古今書籍裝幀，打造「大型立體書橋」

▲▼ 誠品30信義藝術計畫｜范承宗作品《Reading, bridge讀橋》（圖／誠品提供）

而擅長以創新手法展現傳統工藝的范承宗，拆解古今書籍裝幀，在5樓打造《Reading, a bridge讀橋》，透過中式線裝將平扁的書本裝幀成為一座「大型立體書橋」，象徵透過閱讀可以穿梭古今中外，抵達四面八方。

▲▼ 誠品30信義藝術計畫｜范承宗作品《Reading, bridge讀橋》（圖／誠品提供）
▲范承宗作品《Reading, bridge讀橋》，打造一座「大型立體書橋」。（圖／誠品提供）

9. 齊振涵－以實驗手法閱讀服裝

▲▼誠品30信義藝術計畫｜齊振涵與作品《FASHION BINDING》。（圖／誠品提供）
▲齊振涵與作品《FASHION BINDING》。

2樓的書區空間，則由服裝設計師齊振涵以實驗手法閱讀服裝，作品《FASHION BINDING》以大量打版裁片堆疊、搭配不同面料及加工技術，形塑出具層次感的服裝擴形裝幀樣貌。

▲▼誠品30信義藝術計畫｜誠品書店《未來編輯室》剖析台灣「書系」進化史（圖／誠品提供）
▲《未來編輯室》剖析台灣「書系」進化史。

除了9組青年創作者的作品，誠品書店、畫廊及發條鼻子創作團隊，也策畫一系列大型主題策展。3樓Forum由誠品書店虛擬打造「未來編輯室」，帶領讀者剖析台灣出版型態特有的「書系」進化史，展場以1980、1990、2000、2010四大時代膠囊裝置呈現，並邀請王小棣導演、樂評人馬世芳、部落客宅女小紅、插畫家Cherng，帶領讀者接軌社會文化脈絡，探索當時的青年閱讀需求。

▲▼ 誠品30信義藝術計畫｜發條鼻子團隊打造穿越過去與未來的《R》房間（圖／誠品提供）
▲發條鼻子團隊打造穿越過去與未來的《R》房間。

5樓誠品畫廊自7/6起也同步推出展覽「立」，展出夏陽、林彥瑋、鄭帛囪、張銀亮、張安等5位藝術家作品，譜寫跨世代的藝術對話。6樓展演廳發條鼻子團隊打造穿越過去與未來的《R》房間，透過手機掃瞄未來日常生活物件，一同參與場域創作。「信義藝術計畫」創作自即日起至7/28日免費參觀！

ET快訊
YG再爆「還有4個人吸毒」！韓瑞希律師：很有名還在活動
罷工空服員被抓包已跳槽！　星宇航：過來後要體諒工作很辛苦
賴琳恩「吊帶睡衣滑落」上下全露！W雪球曖昧勾引辣炸

關鍵字：信義誠品,裝置藝術,誠品書店

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

9組藝術家能量爆發！信義誠品從外牆到手扶梯「包棟」創作免費參觀

新竹「將軍村」6/29開幕！「團長級官邸」變身文創景點

上公廁「直接手按」沖水鈕！她曝曾目睹「掛整條MC分泌物」：從此都墊紙

格雷的五十道陰影作者新作　《伯爵先生》首刷1秒賣出1本

人生第一次辦信用卡　喜開箱白金質感...下秒悲劇了「再來一張」！

引入VR新技術！台鐵用模擬影片教育訓練　108年底上線

客買檳榔「要求從駕駛座側交易」...下秒伸鹹豬手襲胸！她迅速反擊網推爆

政大廢除學業退學制度　校務會議今35比23通過

午後雷陣雨來襲！北中南11縣市大雨特報　防雷擊強陣風

罷工空服員被抓包已跳槽！　星宇航：過來後要體諒工作很辛苦

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

帶手機被沒收！老師眾人前舉鐵鎚　「瘋狂猛砸」30支...學生目睹全崩潰

又做壞事！心虛汪躲樓梯迎接媽 想裝無辜...「狂搖尾巴」不敢下樓

板橋爆紅「手工公主風小禮服」 CP值破表全出自80歲阿伯巧手

炸毛貴賓「初登美容院」舒服到度估　美容師幫托下巴...牠：我沒睡著啊！

宋慧喬、宋仲基2年情離婚收場　童話故事只能變回憶了...

新竹「將軍村」6/29開幕！「團長級官邸」變身文創景點

上公廁「直接手按」沖水鈕！她曝曾目睹「掛整條MC分泌物」：從此都墊紙

格雷的五十道陰影作者新作　《伯爵先生》首刷1秒賣出1本

人生第一次辦信用卡　喜開箱白金質感...下秒悲劇了「再來一張」！

引入VR新技術！台鐵用模擬影片教育訓練　108年底上線

客買檳榔「要求從駕駛座側交易」...下秒伸鹹豬手襲胸！她迅速反擊網推爆

政大廢除學業退學制度　校務會議今35比23通過

午後雷陣雨來襲！北中南11縣市大雨特報　防雷擊強陣風

罷工空服員被抓包已跳槽！　星宇航：過來後要體諒工作很辛苦

12支機器手臂、大型立體書橋！9組藝術家「包棟」信義誠品創作免費參觀

新竹「將軍村」6/29開幕！「團長級官邸」變身文創景點

日本重啟「商業捕鯨」　環團籲G20領袖譴責日本殘忍獵殺！

上公廁「直接手按」沖水鈕！她曝曾目睹「掛整條MC分泌物」：從此都墊紙

進冷氣房頭暈！醫教3招減緩「溫差不適」...喝冰飲也要小心

斬斷地下賭盤「避免影響大選」　警搜民宿破獲機房逮18人送辦

熱銷超過1億片！我的美麗日記「黑珍珠面膜」跨界聯名ANGUS CHIANG

I.O.I解散2年「確定重組」　官方回應：是真的…粉絲嗨翻！

LLB亞太／中華冠軍戰輸韓國　總教練：滿意小朋友表現

虹夕諾雅谷關搶先看！5種房型「半露天私人湯屋」　6/30開幕

LG G8s ThinQ登台　隔空操控手機根本變魔術

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

生活熱門新聞

大叔超商煮火鍋　圍爐自備瓦斯爐

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到..

嬤煮特製咖啡給日軍喝　真相驚呆

弟弟進電梯一聞：媽媽身上都是叔..

醫師曝「腳指甲正確剪法」網震驚

長榮教官喊話　內部Line訊息..

快訊／「挺空服員罷工晚會」取消..

館長PO「剪證圖」：為了國家，..

蝦頭一拔「有詭異吻仔魚」專家解..

罷工Day9工會調整4訴求　協..

前女友玩一圈求穩定他10理由拒..

最後24小時！準颱風聖帕路徑出..

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小..

聖帕颱風飆車撲日！　恐登陸關東

更多熱門

相關新聞

超Q「emoji夏日遊樂園」免門票

最近天氣炎熱又常常下雨，想出門又不知道去哪裡嗎？桃園台茂購物中心現正展出超Q的「emoji夏日遊樂園」，平常穿插在訊息裡可愛表情符號都跑出來玩啦！共多達7座大型裝置藝術，讓你怎麼拍都好拍！

K’Space & Cafe像高級公寓午茶

9組藝術家「包棟誠品」免費參觀

誠品高雄試營！英倫街、親子區

高雄誠品打造英國街角、引進五大洲繪本

讀者迴響

發燒話題

味全龍 范冰冰李晨分手 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 長榮罷工 江明學 羅志祥于大夢 王令麟 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 地震 金曲獎 NBA選秀 王令麟 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 王令麟 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 王令麟 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 錦榮Akemi

熱門新聞

正妹女大生遭鯊魚狠咬　分屍慘死

北檢密訊韓國瑜密友「王小姐」　她交出親子鑑定

金材昱爆秘戀李伊1年！抓包曬情侶戒

大叔超商煮火鍋　圍爐自備瓦斯爐

宋仲基「先開口離婚」爆陰謀論！

快訊／范冰冰、李晨宣布分手！　「我們不再是我們」

千萬吊車燒爛！業者嗆駕駛：你乾脆被燒死

這4種食物「養胖癌細胞」要少吃！

他被棕熊綁架1個月！變喪屍竟存活

范冰冰爆懷孕「孩子不是李晨的」！監視器拍到凸肚照

4歲女面前被燒死！她肉身擋火亡…緊盯愛女畫面曝光

按醫院13樓電梯…阿伯「我要到B3」　外送妹開門嚇壞

爆宋慧喬閨蜜是小三！離婚後「取關造型師IG」

剛拿贊助辦完婚禮…網紅1週火速宣布離婚！

尼斯湖水怪現身？遠古海洋巨獸出土

更多

最夯影音

更多

溫柔韓國美容師「剪髮大改造」　把超乖巧的小博美→泰迪熊❤

郭台銘又摃中天！手摸左胸問記者 「問你良心，有沒有做真實報導？」

激省！窮遊也能住神級民宿？ 韓國5天4夜機加酒7500元有找

韓國瑜怨「登革熱經驗沒傳承」鄉民女神黃捷怒轟沒擔當

宋仲基、宋慧喬確定離婚了！　「性格不合」2年婚破碎

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面