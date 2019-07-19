章瑩穎案凶手逃死低頭微笑　父母看愛女合照淚崩：這是二次傷害

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記者黃翊婷／綜合報導

北大女碩生章瑩穎在美國伊利諾州遇害，雖然陪審團認為克里斯坦森(（Brendt Christensen）涉嫌重大，並一致通過他涉犯謀殺罪，但皮奧里亞（Peoria）聯邦法庭在當地時間18日宣判，12名陪審員中有2名反對死刑，最後判處終身監禁（無期徒刑），且不得假釋。

美國警方透過數位鑑識發現克里斯坦森曾上暗網（Dark Web）瀏覽，並仔細閱讀一篇談論完美綁架、撕票的文章，雖然他矢口否認犯行，也不願透露遺體位置，但檢警懷疑他早就依照在暗網學到的犯罪手法，將章瑩穎的遺體用清潔劑腐蝕、溶解。

▲克里斯坦森被指控性侵、斬首章瑩穎。（圖／達志影像／美聯社，下同）

畢業於北京大學研究所的章瑩穎是在2017年4月前往美國伊利諾州，並在伊利諾大學香檳分校當交換生，同年6月9日她在前往學校途中搭上一輛黑色轎車，從此人間蒸發。克里斯坦森被認為涉有重嫌，今年6月12名陪審員花費90分鐘討論，一致認定涉犯謀殺罪，但他出庭時坐在被告席上，把玩著手上的橡皮筋，彷彿這一切都跟自己無關，冷漠的態度一度掀起外界抨擊。

皮奧里亞聯邦法庭在當地時間7月18日宣判，由於2名陪審員反對死刑，最終判處克里斯坦森終身監禁，而且不能假釋。克里斯坦森聽完判決當庭低頭露出微笑，對比章瑩穎雙親悲痛萬分的模樣，實在讓人覺得很諷刺。

▲章瑩穎的父母只能靠手機中與女兒的合照傳達思念之情。

章瑩穎的母親曾提到，克里斯坦森破壞了女兒和家人的夢想，因為女兒是在計劃結婚前幾個月遇害，「我的女兒還沒穿過婚紗，我真的很想當奶奶，我不知道接下來該怎麼生活下去」；而章瑩穎的父親也曾對陪審員出示和女兒的合照，那是他離開美國前全家一起在車站拍的，他一邊說一邊哭，「沒有她，我的生活將不再完整」。

如今判決出爐，章母透過律師回應，這樣的結果對家屬來說等同於二次傷害，是繼失去女兒之後最糟糕的事。