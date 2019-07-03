偷傘怪客雨天出沒！7旬阿伯被抓包辯「不小心拿錯」…但一切都晚了

▲伯伯在超商傘架裡拿了別人的傘，遭警方依法辦理。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者孫于珊／台北報導

台北市2日午後突然下起滂沱大雨，「偷傘怪客」也隨之出現！陳姓男子控訴，當天晚間與妻兒共撐一把傘到住家附近的超級市場買東西，不料買完後走出店門口時，發現雨傘不見，便請店家調閱監視器，發現一名伯伯順手拿走，氣得將此事PO上網，事後警方循線找到該名「偷傘伯伯」，並將其依法辦理。

據了解，當天晚上9時52分，外頭下著大雨，陳男撐傘帶著1歲嬰兒跟老婆到信義區某超級市場購物，但一名約70歲的伯伯竟然將陳男的雨傘偷走；警方在查閱監視器後鎖定嫌犯身分，並通知陳男與該名伯伯到案說明。伯伯表示，他是不小心拿錯的，並已將傘歸還給陳男。但伯伯的行為已涉犯竊盜罪，警方做完筆錄後仍依法處置。

轄內福德街派出所所長林子敬表示，如有雨傘遭竊之情事，請民眾報警處理，同時也呼籲各位朋友，下雨天切勿逞一時方便，刻意或誤拿他人雨傘，以免觸法，竊盜罪最高可處5年以下徒刑，為了一把雨傘吃上刑責，得不償失。

▼陳男撐傘帶妻兒至超市購物，不料傘被一名伯伯偷了！（圖／翻攝自Google map）

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