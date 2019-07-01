離婚放生3子女…老父得腦瘤求扶養　長女車禍脊椎受損也挨告

記者黃翊婷／綜合報導

台南謝姓男子與妻子離婚後，4年內因為毒品、竊盜等案件多次進出監獄，出獄後也沒有前去探望、關心子女，後來罹患腦瘤，經過開刀仍無法維持正常生活，於是反過來要求子女們每人每月須給付6380元。不過，台南地院法官認為，謝男女兒有母親、車禍的姊姊要照顧，兒子則是從5歲起就沒有見過父親，實在沒有理由要求他們支付扶養費，最後裁定駁回爸爸的訴求。

判決書中提到，謝男與前妻在婚姻期間育有兩名女兒，後來雙方離婚後就鮮少往來，接著又與另一名女子同居，期間生下一名兒子，但他選擇在兒子5歲時與同居女友分手，之後就再也沒有聯繫。

▲謝男的二女兒從小就住在保母家，直到10歲才回到外婆家和親人同住。（示意圖／取自免費圖庫stocksnap，與本案無關）

謝男離婚後多次因為毒品、竊盜案進出監獄，2013年間因為身體不適就醫，這才發現長了腦瘤，經過兩次手術治療雖然保住一命，語言功能卻受到損傷，目前領有輕度身心障礙證明，加上四肢無力無法正常工作，生活頓時陷入困頓，於是提告想請子女們每人每月支付他6380元的扶養費。

但謝男的二女兒抗辯，她從小就住在保母家，直到10歲才回到外婆家居住，父親從未前來探視，生活、教育費用一直都是由母親一手包辦，後來姊姊車禍導致水腦、脊椎受損，領有中度身心障礙證明，她一個人賺3萬多元的月薪，得照顧外婆、母親和姊姊，已經沒有多餘的心力照顧父親。

▲謝男年輕時沒有盡到照顧子女的責任，老了、病了想要求扶養，自己也感到很愧疚。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案無關）

謝男的兒子也表示，父親與母親分手之後，雙方就沒有再見過面或是有任何聯繫。對於子女的指控，謝男都沒有否認，甚至因為愧對他們，連到庭調解都不願出席。

台南地院法官認為，謝男目前雖然沒有固定收入或所得，確實需要受到子女扶養，但是考量到他未盡到為人父的責任，如今要求3名子女給付扶養費，實在沒有理由，最後裁定駁回告訴，判兒女不必揹起這個責任。