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【瑪法達談星】十二星座07.17～07.23運勢！獅子逆轉勝輝煌再起、射手別對機會說不

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【瑪法達談星】十二星座07.17～07.23運勢！獅子逆轉勝輝煌再起、射手別對機會說不

節氣轉進大暑，熱浪加碼。7月最大驚風暴—「魔羯座月偏食」正式亮相；「水星退行」（水逆）進入中段；重磅星象警訊持續密集轟炸、且「獅子座之月」即將接手「巨蟹座之月」上場的本週，星空氛圍除了先前的無常、失控、衝突、混亂與暴戾，還將漸漸多了獅子座星座調性常見的誇大、霸氣、自負、固執與強勢，是最利強人崛起、英雄出列的一種集體社會情緒。

「魔羯座月食」效應期間，遇上金星相繼與厄星土星、冥王星的對衝，更讓原本危機色彩就已濃厚的這個月食，更添危機恐慌感。更別提，還有上述水逆期的烏龍事件、交通大事、天候異象等潛在災難威脅。

重大星象事件落在：7月17日的一級警訊—「金星╱土星對衝」「魔羯座月食」；7月18日的吉兆—「金星╱海王星三合」；7月19日的水星轉進巨蟹座；與7月21日的超級矛盾訊號—「金星╱冥王星對衝」與「太陽╱水星合相」。就象徵意義而言，是危機四伏、亂象升高、「不符常理指數」高漲的乖張期。

請繼續往下閱讀...

財經方面，金星停巨蟹座、「魔羯座月食」效應發酵，且財星訊號持續大亮紅燈的本週，星象顯示，大型企業、農業作物與金融股市遭遇不利因素衝擊，蒙受較大損失的機率大增。投資人宜注意預作保險與因應。

就個別星座而言，仍籠罩在上週「水星退行」（水逆）與「魔羯座月偏食」共伴效應暴風圈的本週，加入兩大超級星象警訊，「危機指數」較上週有增無減。無論就天災人禍而言，都是威脅程度不宜掉以輕心的警戒期。免遭打擊的幸運星堪稱相對少數。最幸運星落在，最新出爐的獅子座。蟄伏觀望了一小段期間，獅子座在戰星與太陽轉進本命宮的雙重加持下，氣勢不可同日而語。近期將有佳音傳來，是彎道超車、直取上風的轉捩點。

好運第二的是雙子座。守護星轉進財富宮，且與太陽呈幸運合相，是功利目標順遂達陣的黃金期，儘管守護星退行期負面雜音抵銷衝刺力道，但卻澆不熄眼下好運，可望持續延燒月餘；好運第三落在射手座，邁入年度事業發達期，又添重大吉兆加持，記得儘量伸展觸角、廣泛涉獵，別對任何可能機會說不。

上週的低潮星獅子座、天蠍座與魔羯座，本週獅子座一躍為幸運榜首。天蠍與魔羯座則是持續遭遇重大星象逆風暴，一切會過去的，記得給自己加加油。

星座排行
  1. 獅子座：輝煌再起、縱橫天下、萬夫莫敵，運勢最強。
  2. 雙子座：光宗耀祖、心願得償、前呼後擁，事業最旺。
  3. 射手座：小試身手、伯樂識才、貴在遠方，躍升最猛。
  4. 雙魚座：名實俱進、涓滴成河、一路順遂，際遇最順。
  • 愛情運：★★★☆☆
  • 金錢運：★★★☆☆
  • 事業運：★★☆☆
  • ☆為0.5分，★★★★★為滿分

牡羊座、獅子座、射手座，本週（07.17～07.23）火象星座運勢。

♈牡羊座（3月21日至4月19日）

聲勢奪人，孔雀開屏。心情閃亮的這段日子，不是人群裡被仰望的星星，就是存在感很強烈的發光體，牽引眾人注意，榮耀感獲得不小滿足。無論做事或待人都顯得氣場強大，霸氣十足，靠著領導力與遇事有擔當贏得好口碑，也因此打開不少機會之門。事業創意與創新及人際魅力尤值稱道。可惜有意外破費與財損。愛情是幸福獵人。

♌獅子座（7月23日至8月22日）

如虎添翼，豁然開朗。本命宮即將擁有火星、太陽雙料加持及幸運吉兆的這段期間，正式登上「本月之星」寶座之際，還將有守護星與財星合相的好運及身，可說喜上加喜、收穫滿滿，是年度最出運時段之一。事業主客觀條件配合恰到好處，可望在某舊有困局中找到峰迴路轉、柳暗花明的新契機。近期也有轉守為攻、

採取主動，並掌控決策或領先優勢的跡象。利主導全局、在特定領域取得上風，有競賽出列、贏得獎項的潛力。財運亨通，近期可能有若干發達賺錢良機上門。愛情是個幸福導體。

♐射手座（11月22日至12月21日）

風生水起，推波助瀾。邁入年度事業起飛月的這段日子，生涯前景頗有打通任督二脈、一掃窒礙的跡象。拜事業星與太陽合相之賜，事業可望有一波較大提振，展露鋒芒、機不可失。此外還有再度與錯失的某機緣重啟合作的二度機會。因故延誤的若干計畫，可望重新熱議，從構想或承諾進一步化為成熟方案與執行步驟，付諸行動。利長程事業大計積極推進、攻占全新灘頭堡。樹大招風，宜注意權威人士與潛在對手的微妙反應。財力有進有退，投資頗有眼光，荷包提防大失血。愛情是青春放歌。

巨蟹座、天蠍座、雙魚座，本週（07.17～07.23）水象星座運勢。

♋巨蟹座（6月21日到7月22日）

眾星拱月，福到眼前。水星繼金星、太陽之後進入本命宮的這段日子，三星庇佑，是卸下本月之星寶座前的年度當運巔峰。幸運翩然降臨，有來自因緣際會、也有來自人脈引道，更有來自專業實力，天時地利造就現狀的多方突破，事業突飛猛進、趁勢崛起。事業刷新高度之際，財富更是順勢墊高，邁入年度創富大月。愛情是幸福無價。

♏天蠍座（10月23日至11月21日）

得之莫喜，失之非禍。守護星與金星對衝的這段日子，得失功過容易出現矛盾邏輯，成敗互為因果。切記滿招損、謙受益。情感關係、人際關係與財務處理如稍有閃失，易因小事引爆不成比例的反挫力。所幸工作得到補償，時值年度官運爆發，事業魚躍龍門、大獲賞識或大權在握等機遇可期。理財宜謹慎、緊守底線。愛情是個錯估的心意。

♓雙魚座（2月19日至3月20日）

如魚得水，順理成章。守護星與金星呈吉相的這段日子，上週以來的順遂成為常態，幸運磁場續強。專心做好分內事，稱職扮演螺絲釘，好事自動會找上門。貼近實作面的充實感與穩定成長，是事業揮汗付出、辛勤不倦的最大回饋。雖然並無大幅升遷或驚天動地表現，但價值被看見，利轉換跑道或求職就業。財運旺。愛情是最適幸福劑量。

雙子座、天秤座、水瓶座，本週（07.10～07.16）風象星座運勢。

♊雙子座（5月21日至6月20日）

殊途同歸，蒸蒸日上。守護星轉進財富宮，且與太陽合相的這段日子，事業、財報雙雙告捷，喜見年度運勢最旺高點。儘管正值守護星退行期，意外變數頻頻、信心稍挫，卻無損生涯選項變多、無心插柳成蔭的事實。事業多管齊下、一心數用，近期雖有若干波折或危機來襲，所幸多半能應變得當、化險為夷。財星高照。愛情是淺嘗即止。

♎天秤座（9月23日至10月22日）

中間路線，成人之美。守護星相繼與成就星、冥王星對衝的這段期間，是年度情緒衝擊最強烈的非常時段。要有心理武裝面對與目標擦肩而過的失落。苦吞謎底揭曉後的答案。事業精銳盡出、重兵集結，可惜戰績不如預期，有強烈整兵再起、復仇雪恥的衝動。短期表現回歸正常，實力是最大籌碼。財運不濟，忌豪賭。愛情是個迷惘的棲地。

♒水瓶座（1月20日至2月18日）

短兵相接，事緩則圓。事業星與幸運星對衝的這段日子，提防阻力障礙、不利變數增多，或出現若干正面威脅，得一肩扛起、概括承受。人際關係尤其略顯緊張，頗有星火燎原、擦槍走火的情緒意外。切忌衝動，以免後悔莫及。所幸事業團隊多有力夥伴，關鍵時刻常有救援投手及時解除危機。利微旅行散心。財運佳。愛情是終結寂寞的想望。

金牛座、處女座、魔羯座，本週（07.10～07.16）土象星座運勢。

♉金牛座（4月20日至5月20日）

天降大任，戒慎以待。守護星先後與土星、冥王星對衝的這段期間，正值事業轉型或階段生涯衝刺期，老天送來各式鍛鍊、高壓測試，正可藉以脫胎換骨，所謂玉不琢、不成器。大小考驗如雪片飛來，壓力來自工作與人際，得用理智與紀律處理複雜的人事與難題。小心處理權威人物與權力鬥爭是非。財富有一波挹注。愛情是首幸福搖籃曲。

♍處女座（8月23日至9月22日）

以靜制動，好整以暇。守護星與太陽呈合相大吉兆的這段期間，最能鬧中取靜、伺機而動。一動一靜間，得以破解對手命門，找到最佳出力點與理想時機，一舉奏功。事業經營低調謹慎、外弛內張，善用欺敵策略讓對手低估實力、鬆弛戒心，敗部逆襲、翻轉局面機率升高。組織內部爭議不小。財運多劫，小心吃虧受騙。愛情是種窒息的美感。

♑魔羯座（12月22日至1月19日）

左支右絀，心扉緊掩。月食效應衝擊力道不弱，且守護星與金星對衝效應續強的這段期間，自我封閉或情緒疏離動機轉強，小心變身頗難經營和諧狀態的刺蝟。提防人際關係出現破裂或衝撞危機。所幸工作認真，事業維持一貫沉穩與中流砥柱角色，是組織不可或缺的關鍵零組件，是守成幹才，後勢看好。提防詐騙集團。愛情是一種幸福慣性。

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