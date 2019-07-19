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Instagram新政策：酸民仇恨留言遭檢舉…整個IG帳號內容將被砍掉！

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▲Instagram根據貼文內容上，執行新的規範政策，以防言語霸凌與色情暴力。（圖／翻攝自Instagram）

▲Instagram根據貼文內容上，執行新的規範政策，以防言語霸凌與色情暴力。（圖／翻攝自Instagram）

記者楊絡懸／綜合外電報導

面對網路上的仇恨言論，Instagram於18日更新政策，如果用戶發表了如霸凌、裸露或其他不適當的色情暴力內容，系統官方檢測到相關違規內容後，將會直接刪除貼文，並提出警告通知「你的帳號很有可能會被刪除」。這項規則將會結合臉書（Facebook）一起進行，確保用戶使用安全而不被侵犯的平台空間。

根據Instagram發表的內容指出，如果用戶在特定時間範圍內發生了「一定比例數量」的違規行為，像是張貼不適當的色情暴力內容，或是騷擾、言語霸凌他人、毒品交易或散播激進恐怖主義，Instagram就有權限刪除貼文，並且進一步刪除張貼該文的使用者帳號。

▲▼社群軟體Instagram。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲現在許多年輕人喜愛使用Instagram分享生活。（圖／pixabay）

「除了刪除具有一定比例違規內容的帳戶外，我們還會在一段時間內刪除包含一定數量違規行為的帳戶。」Instagram這項新政策補充在違規條款上，與臉書的規範條款相當類似，就是要讓人們在社群平台上對發布的內容負責。

Instagram政策也引入了新的通知流程，幫助用戶了解自己的帳戶是否有被禁用刪除的風險。Instagram將會向「即將停用的帳戶」發送通知，也對「已刪除內容」提供申訴的選項，再次讓官方檢查是否貼文內容誤判違規而遭誤刪。

Instagram負責人莫塞里（Adam Mosseri）日前即表示，只有霸凌事件才會損害Instagram的品牌形象，「創建安全的環境是我們的責任。這段時間以來，這件事情一直是我們的重要優先事項之一，我們將會繼續研究並且解決這個問題，期待分享更多更新。」

▲Instagram正測試「無法看他人貼文的讚數」的頁面，也在內容上執行新的規範政策。（圖／路透社）

▲Instagram正測試「無法看他人貼文的讚數」的頁面，也在內容上執行新的規範政策。（圖／路透社）

與此同時，Instagram也正測試隱藏他人貼文「按讚數」，減少社群使用者面對是否受矚目的壓力，日前先行在加拿大測試，17日起新增6個國家測試「隱藏讚數」，包括愛爾蘭、義大利、日本、巴西、澳洲、紐西蘭等，這些國家的用戶可以看見自己貼文內得到的讚數，但無法再得知其他人貼文的按讚狀況。

Instagram對此表示，這項作法的主要目的是，讓追蹤者更關心其他使用者所分享的影音內容，欣賞美麗的照片和影片以及有趣的生活風格，而不是把目光聚焦在「這人的貼文到底有多少人喜歡」。

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關鍵字：Instagram,IG,社群

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