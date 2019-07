Instagram新政策：酸民仇恨留言遭檢舉…整個IG帳號內容將被砍掉！

▲Instagram根據貼文內容上,執行新的規範政策,以防言語霸凌與色情暴力。(圖/翻攝自Instagram)

記者楊絡懸/綜合外電報導

面對網路上的仇恨言論,Instagram於18日更新政策,如果用戶發表了如霸凌、裸露或其他不適當的色情暴力內容,系統官方檢測到相關違規內容後,將會直接刪除貼文,並提出警告通知「你的帳號很有可能會被刪除」。這項規則將會結合臉書(Facebook)一起進行,確保用戶使用安全而不被侵犯的平台空間。

根據Instagram發表的內容指出,如果用戶在特定時間範圍內發生了「一定比例數量」的違規行為,像是張貼不適當的色情暴力內容,或是騷擾、言語霸凌他人、毒品交易或散播激進恐怖主義,Instagram就有權限刪除貼文,並且進一步刪除張貼該文的使用者帳號。

▲現在許多年輕人喜愛使用Instagram分享生活。(圖/pixabay)

「除了刪除具有一定比例違規內容的帳戶外,我們還會在一段時間內刪除包含一定數量違規行為的帳戶。」Instagram這項新政策補充在違規條款上,與臉書的規範條款相當類似,就是要讓人們在社群平台上對發布的內容負責。

Instagram政策也引入了新的通知流程,幫助用戶了解自己的帳戶是否有被禁用刪除的風險。Instagram將會向「即將停用的帳戶」發送通知,也對「已刪除內容」提供申訴的選項,再次讓官方檢查是否貼文內容誤判違規而遭誤刪。

Instagram負責人莫塞里(Adam Mosseri)日前即表示,只有霸凌事件才會損害Instagram的品牌形象,「創建安全的環境是我們的責任。這段時間以來,這件事情一直是我們的重要優先事項之一,我們將會繼續研究並且解決這個問題,期待分享更多更新。」

▲Instagram正測試「無法看他人貼文的讚數」的頁面,也在內容上執行新的規範政策。(圖/路透社)

與此同時,Instagram也正測試隱藏他人貼文「按讚數」,減少社群使用者面對是否受矚目的壓力,日前先行在加拿大測試,17日起新增6個國家測試「隱藏讚數」,包括愛爾蘭、義大利、日本、巴西、澳洲、紐西蘭等,這些國家的用戶可以看見自己貼文內得到的讚數,但無法再得知其他人貼文的按讚狀況。

Instagram對此表示,這項作法的主要目的是,讓追蹤者更關心其他使用者所分享的影音內容,欣賞美麗的照片和影片以及有趣的生活風格,而不是把目光聚焦在「這人的貼文到底有多少人喜歡」。

