23歲女部落客「IG發遺書」3萬粉絲按愛心　丹麥政府：違規應強制移除

▲Fie Laursen於IG發布遺書，引發民眾關心。（圖／翻攝自Instagram／fielaursenofficial）

實習記者曾筠淇／綜合報導

Fie Laursen為丹麥一位年僅23歲的女部落客（Blogger），在Instagram上擁有超過33萬7000名粉絲，極具影響力。而Laursen日前在自己的IG上發布遺書，此舉累積了3萬個愛心及8000則留言，驚動許多人，也因此引發政府對於「有影響力者的發文內容」的重視，提出監管之必要。

據《BBC》報導，Laursen在IG發布遺書，雖然該則貼文目前已經移除，但在她的家人刪除貼文之前，相關內容卻已在社群上曝光2天，雖然目前家人證實Laursen人在醫院，然而該貼文也已經超過3萬人觀看。這則貼文更引發一些爭論，包含對於有影響力者的發文是否應限制，或是該如何控管等。

丹麥兒童暨教育部長Pernille Rosenkrantz-Theil表示，「政府希望有影響力的人，可以具有符合傳統媒體標準的編輯責任。」也就是當該用戶到達一定數量的粉絲時，因為具有影響力，就好比報紙或舊媒體上的編輯，所有行為都要對社會大眾負責。

Rosenkrantz-Theil也指出，「丹麥新聞界的道德標準是，若不涉及普通大眾，就不會寫關於自殺、或有自殺企圖的內容」，因此政府同樣希望這些標準能適用於社交媒體中。

▲Sarah Louise Christiansen認為要有新的方法來保護具影響力者及粉絲。（圖／翻攝自Facebook／Sarah Louise Christiansen）

Laursen的家人最初無法移除關於自殺的貼文，只能由Laursen本人使用該帳戶，因此Rosenkrantz-Theil認為，如果能設立監管貼文內容的機制，當「具有一定數量粉絲且有影響力的人」違反這些規則、道德標準時，就能即刻撤除不適當的貼文。

另一名丹麥知名部落客Sarah Louise Christiansen則認為，具影響力的人有時會發布一些糟糕、不適合大眾觀看的訊息，但有些接收者非常年輕，並無法正確判斷是非對錯，所以確實應該有所限制，但「部落客無法和舊報比較，應該要有新的方式」，去分析出能同時保護部落客和粉絲的方法。

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