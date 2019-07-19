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韓國瑜盼重啟核四　環團憂心：口號不能治國也不能保障核安

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▲▼2019廢核大遊行在凱道登場。（圖／記者黃克翔攝）

▲環團認為，核四其實尚未完工，現況根本無法運轉，核四續建困難重重，勞民傷財。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

高雄市長韓國瑜與前行政院長張善政在臉書直播談「重啟核四」，韓國瑜提到，目前的能源政策是「捨新車，開老車」，核四必須重啟。對此，地球公民基金會副執行長蔡中岳今（19日）天指出，對於韓市長的談話感到非常擔憂，也建議韓市長要先釐清目前核四廠不能啟用的狀況。他更認為，「口號不能治國也不能保障核安。」

蔡中岳說明，韓國瑜形容核四是新車，如果核四是一台車，那應該公開讓社會各界檢視，歷經九任總統卻始終蓋不好的核四廠，韓市長真的知道是一台怎樣的車嗎？蔡中岳指出，這台車在出廠前就發生駕駛座起火爆炸（核四主控室起火爆炸）、傳輸電纜設計錯誤、數百項違法變更設計、颱風來就泡水了幾次，更不用提數也數不清的工安問題、不按圖施工、承包商規避責任跑路。

請繼續往下閱讀...

▲▼韓國瑜、張善政。（合成圖／記者羅婉庭攝、記者賴君欣攝）

▲韓國瑜指出，目前的能源政策是「捨新車，開老車」，核四必須重啟。（合成圖／記者羅婉庭攝、記者賴君欣攝）

蔡中岳說，核四其實尚未完工，現況根本無法運轉，核四續建困難重重，勞民傷財，必須先找回顧問團隊、包商跟顧問公司重新談判、停產的零件要叫供應商重開生產線，錢坑工程再次啟動。另外，核四封存前的工程問題尚未解決，如今都要重新面對，重新接受安全審查，如原能會要求重裝部分核心設備、試運轉測試、測試結果送原能會審查、因應輻島災後的加強工程、裝填燃料棒測試等等。

「想要重啟核四，必須先叫立法院同意編列數百億的工程款，目前保守估計工期，都要七年到十年以上才能完成，真的能解決眼下的能源問題嗎？」蔡中岳表示，重啟核四攸關全民安全的重大議題，不是政治人物隨口講講幹話、喊喊口號就可以解決的，應該先搞清楚核四停建前後的背景與真相，而非被舊官僚、核電派所綁架，讓爭議多年的核四廠重上舞台，才是未來執政的大地雷。

▲台電核四廠。（圖／台電提供）

▲台電核四廠。（圖／台電提供）

全國廢核行動平台也發聲明指出，核四已經是陳舊的工程、過時的技術，而在台灣發電量中核電更只佔比約一成，比例很低，並非無可取代，核四廠占比更低，與其為了那幾趴核電在那邊上演藍綠對抗大戲，還不如好好想想未來的能源政策。

全國廢核行動平台說，這樣一台製造了二十年的「新車」，若總統候選人堅持買回家開，這真的是為台灣社會著想嗎？還是這又是一個容易操弄攻擊的口號？核四向來在每次大選都浮上來變成藍綠對抗籌碼，已經浮浮沈沈二十年，請政治人物不要再把核四當成政治提款機！對於核電廠周邊的居民情何以堪。
 

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關鍵字：韓國瑜,核四,環團,口號,治國,核安

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