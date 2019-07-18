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中途退房被拒！女房客「人造水瀑布」房間全破壞：不覺得做錯

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▲女房客因為租屋糾紛，破壞民宿設備，讓老闆氣得爆料。（圖／翻攝自微博）

▲女房客因為租屋糾紛，破壞民宿設備，讓老闆氣得爆料。（圖／翻攝自微博，下同）

記者劉亭／綜合報導

成都一間民宿老闆近日爆料，與一名女房客因為退租產生糾紛，對方竟然將房內物品全部惡意損壞，包含幾百支牙刷、沐浴乳...等備品，房中的水龍頭、空調也全部開著，幾天的時間內浪費了幾十噸水。而面對老闆的質問，女房客則完全不認為自己有做錯，「房間內並沒有提示說我不能用裡面的水電」。

民宿老板近日在微博發文爆料，一位女客人小桃（化名）原先透過自如平台訂了7月8號至11號的房子，在9號時因為有其他客人想訂房，因此詢問小桃是否需要續訂，對方表示要續訂5天，並且用微信轉了5天房費1440元人民幣（約新台幣6480元）。

▲女房客因為租屋糾紛，破壞民宿設備，讓老闆氣得爆料。（圖／翻攝自微博）

不料小桃12日突然通知老闆，在成都的事情已經辦完，要求退還之後4天的房費。老闆則告知，根據此前民宿平台的規定，如果未能在前7天取消預定，未住宿天數的房費將不予退還。小桃則認為自己並非在平台續訂，不用遵守平台規定，之後告知老闆自己不走了，就把微信刪除了。

在小桃應該退房的16日當天，房務阿姨進去打掃時卻發現，房間內遭到破壞，鑰匙孔被膠水堵住，幾百支牙膏全部一個個拆開，一箱面紙全部泡水，全新的沐浴乳全部倒掉丟垃圾桶，床單被套也被丟到外面，房間中的水龍頭、蓮蓬頭全部開著，冷氣也沒有關閉。

▲女房客因為租屋糾紛，破壞民宿設備，讓老闆氣得爆料。（圖／翻攝自微博）

老闆娘氣憤地傳訊息告訴小桃，提供兩種方案給她彌補，一是回來把房間回覆原狀，花幾天時間就賠償幾天房費，二是旁賠損壞的房屋保潔費、水電費等。如果都不處理的話，已經聯絡好媒體，要把整件事情曝光，並且報警處理。

但小桃卻完全不認為自己有錯，還指出老闆是賺黑心錢，「您房間中沒有告知我任何提示，也就是您說的毀壞，我沒有毀壞您任何得東西，我們可以警局見，不管你多厲害私租房屋，還拒不退錢，把自己說得很了不起呀」，並要老闆不要刪除微博。

▲女房客因為租屋糾紛，破壞民宿設備，讓老闆氣得爆料。（圖／翻攝自微博）

根據《荔枝新聞》報導，據統計，損毀物品的價值約在7、800元人民幣（約3600元新台幣）左右。令老闆特別生氣的是，由於房間內連續幾天水電空調24小時不間斷使用，水龍頭花灑大開，導致水電欠費，物業統計至少流掉了幾十噸水。

記者詢問小桃時，她表示13號就離開了，也不否認自己故意浪費水電，「房間內並沒有提示說我不能用裡面的水電」，「我不覺得自己做錯了」，並表示之後自己會換電話，「隨便大家想怎樣就怎樣吧」，她還反問記者「住酒店民宿每天用多少電是有法律規定？」

▲女房客因為租屋糾紛，破壞民宿設備，讓老闆氣得爆料。（圖／翻攝自微博）

國浩律師事務所律師葉珈睿表示，房東的發文中稱王可惡意浪費水電，葉珈睿認為法律上對此並無明文規定，只是一個道德層面的問題，而損毀財物則明確構成了民事侵權。而此事件中財物損毀價值較小，尚不足以構成刑事犯罪，葉珈睿認為民宿房東可以向侵權方索取照價賠償，由警方來解決。

▲女房客因為租屋糾紛，破壞民宿設備，讓老闆氣得爆料。（圖／翻攝自荔枝新聞）

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關鍵字：浪費,黑心,惡房客,民宿,租屋平台,自如

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