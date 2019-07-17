重拾高階形象！蘋果印度停售4平價iPhone

▲蘋果近期調整印度當地零售策略，希望能重拾高階形象。（圖／記者林世文攝）

財經中心／綜合報導

美國蘋果（Apple）公司一直是全球指標性的大型科技公司，該公司的商業政策會依據各國條件而有所調整，據外媒報導，該公司近期就在印度停賣多款舊iPhone，因為該公司希望能在印度市場主打更高階的產品。

據外媒《9to5mac》引述印度《經濟日報》（Economic Times）報導，蘋果打算要增加印度當地的收入，而非增加iPhone銷量，因此該公司已經通知零售商，現階段主打的入門iPhone將變成iPhone 6s，售價大約為116美元（約新台幣3600元），其餘像是iPhone SE、iPhone 6、iPhone 6 Plus和iPhone 6s Plus則已經停賣。

報導指出，雖然去年iPhone在印度的銷量大幅下降，但該公司在印度的收入卻增加12％，淨利也翻了一倍。與蘋果有商業往來的人士指出，該公司不希望在印度市場已犧牲獲利為代價來追逐iPhone銷量，「因此蘋果正在整頓印度iPhone產品線，以提高印度的iPhone的平均售價和利潤。」

此外，蘋果受益於印度當地的監管變革，這將使蘋果在當地的商業模式出現變化，該公司因而能加快在印度設立自家商店「Apple Store」的計畫。該公司也計畫在印度當地製造iPhone XS和iPhone XR等新型高階iPhone。