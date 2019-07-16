相機「3顆大黑孔」醜爆！　新iPhone Max上手照曝光？

▲新款iPhone上手照曝光。（圖／翻攝自Twitter／@Slashleaks）



科技中心／綜合報導

蘋果公司秋季發表會的時間越來越接近，2019年新款iPhone的的外洩情報也越來越多。爆料達人Slashleaks近日在推特上曝光一張iPhone 11 Max的上手照，顯示手機背面3鏡頭相機模組與先前的爆料類似，但邊框與機身一樣採用相同顏色材質，閃光燈則為於右上角。

先前的爆料顯示，新款iPhone採用超大正方形3鏡頭設計，而鏡頭周圍與目前的設計相似，都是大面積黑色邊框。但根據Slashleaks在推特上曝光的最新上手照，以及其他爆料者貼出的局部特寫照，顯示鏡頭排列方式雖然一致，但相機模組邊框似乎與中框採用一樣的金色材質，並且明顯向外凸起。

▼相機模組局部特寫顯示，鏡頭邊框似乎與機身同樣使用金色材質。（圖／翻攝自Twitter）



此外，從Slashleaks貼出的照片還能看出，機身左側原本應該是靜音鍵的位置，如今卻空空如也，或許蘋果公司決定取消靜音鍵設計。事實上，早在今年4月出傳新款iPhone採三鏡頭設計後，中國大陸許多廠商已經依照謠言做出山寨iPhone，加上此設計實在太不美觀，且3個黑孔還有修圖過的痕跡，因此這些照片到底是不是真的iPhone，目前仍無法肯定。

▼其他爆料者也秀出新款iPhone外觀。（圖／翻攝自Twitter／@BenGeskin）



綜合外媒消息，2019年新款iPhone將推出5.8吋、6.5吋OLED螢幕新iPhone，分別繼承iPhone XS和iPhone XS Max，另外還會有一款6.1吋LCD螢幕，繼任iPhone XR，其中iPhone 11與iPhone 11 Max為三鏡頭，iPhone 11R則為雙鏡頭。

由於iPhone至今外洩的外觀照實在太有「特色」，許多果粉紛紛崩潰留言說，「無法相信這是iPhone」、「真的醜爆」、「鬼才會買」、「這設計太可怕了」。

▼先前瘋傳的新款iPhone實機外流照。（圖／翻攝自Twitter／@BenGeskin）

