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6月結售匯逆差擴大　陸外匯局稱「經貿摩擦」影響可控

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▲中美貿易戰延燒不斷。（圖／路透）

▲有別於五月重回順差區間，大陸6月銀行結售匯逆差擴大至193億美元。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

大陸國家外匯管理局今天公布數據顯示，6月銀行結售匯逆差達193億美元，一改5月順差62億美元的反轉，重回今年外資流出壓力加大、人民幣貶壓提升的風險軌道，但外匯局發言人王春英強調，中美經貿摩擦對跨境資金流動的影響總體可控，對人民幣的貶值預期也較去年下半年降低。

數據顯示，今年6月大陸銀行結匯1423億美元，售匯1616億美元，結售匯逆差193億美元，代表市場購入本幣金額大於外匯，外幣需求增加。

▲▼美中貿易戰,中美貿易戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲大陸外匯管理局認為，中美貿易爭端對資金流動影響不大。（圖／達志影像／美聯社）

觀看近月大陸銀行結售匯情況，2到4月均呈現逆差，雖5月順差62億美元，但6月逆差193億美元創今年新高後，2019上半年結售匯逆差總額332億美元持續擴大。分析人士指出，此舉可能代表外資流出情況仍然存在，人民幣貶壓提升。

但王春英在今天上午的例行發布會上強調，外匯局對中美經貿摩擦，以及其對跨境資金流動的影響一直保持密切監測。她表示，和去年下半年情況相比後，目前影響總體可控，市場主體的情緒和行為也更加理性、平穩，對人民幣的貶值預期較去年下半年也有降低。

外匯局同時公布今年上半年，境外資金流動呈現淨流入，上半年實際運用外資年增率7%，境外投資者淨增持債券和股票達493億美元。

按今早大陸官方公布人民幣兌美元匯率中間價，報6.8761元，較昨天上調66點，終止連續三天的貶幅。外匯分析師稱，人民幣匯率將延續6月下旬以來的震盪運行格局。

交通銀行首席經濟學家連平則認為，人民幣兌美元匯率破七的機率明顯下降，未來將可保持基本穩定。

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關鍵字：外匯管理局,人民幣,美元,貿易戰,外匯,中美貿易

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