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普悠瑪1570萬元賠償金喬不攏！林佳龍閉門會後「最新指示」

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▲▼2018年10月21日，台鐵普悠瑪在宜蘭蘇澳鎮新馬站出軌翻覆，釀成18人死亡、200多人受傷。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲普悠瑪去年10月發生翻車事故，共造成18死、287人受傷。（圖／記者游芳男攝）

記者胡順惠／台北報導

交通部長林佳龍今（16）日晚間與普悠瑪事故罹難者家屬會面，原本以為賠償今有望定案，但會後傳出賠償方案仍未定案，雙方將持續溝通。據了解，林佳龍指示，重傷的當事人及家屬的所承受的折磨很大，賠償應從寬、從優、從速，若治療及復原情形有更嚴重的後續影響，專案予以最有利受害者的賠償方案辦理。

台鐵普悠瑪去年10月發生翻車事故，共造成18死、287人受傷，台鐵提出罹難者賠償金為1570萬元，不過家屬希望能再加上80萬元的喪葬補助費，至今雙方仍未達成共識，1570萬元的賠償金超越復興航空空難的1490萬元，創下交通運輸史上理賠最高金額。

請繼續往下閱讀...

交通部長林佳龍今晚與罹難者家屬見面，台鐵局長張政源、台鐵局主秘朱來順等均出席，不過此次原本定調為「閉門會議」，屬於私下交換交換意見，但會面消息提早於下午走漏風聲，家屬在會中表達強烈不滿。林佳龍及張政源會中表示，下午已要求政風單位就消息走漏一事徹查及究責，未來相關會面也會嚴格保密。

據轉述，家屬質疑即將成立的運安會，日前有新聞報導傳出不一定會就普悠瑪事故展開調查。由於運安會屬獨立機關，劉櫂豪委員表示，立法院開議後會要求運安會優先就普悠瑪事故重啟調查，也建議交通部適度表達支持的意見，林佳龍予以正面回應。

家屬也在會中要求就台鐵安全改善事項及進度向社會及家屬報告，以及於事故一週年時舉辦大型追思會安慰亡靈及家屬，並提醒台鐵記取教訓。林佳龍允諾並指示，重傷的當事人及家屬的所承受的折磨很大，賠償應從寬、從優、從速，若治療及復原情形有更嚴重的後續影響，專案予以最有利受害者的賠償方案辦理。

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關鍵字：普悠瑪,翻覆事故,台鐵,罹難者,賠償金

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