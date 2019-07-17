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法尼挖礦機違法吸金逾6億害女兒輕生　父按鈴控告籲受害者出面

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▲座落於桃園市龍潭區烏樹林工業區的法尼科技公司，號稱有全台最大礦場。（圖／翻攝自法尼科技YouTube）

▲座落於桃園市龍潭區烏樹林工業區的法尼科技公司，號稱有全台最大礦場。（圖／翻攝自法尼科技YouTube）

記者沈繼昌／桃園報導

曾號稱是全台最大礦場的法尼新創科技公司，以投資乙太幣為號召，吸引全台民眾投資，違法吸金逾6億元台幣，今年4開始付不出利息引起全台逾2000未投資客血本無歸，其中許姓女子投資400萬元拿不回來在6月輕生，許父17日到桃園地檢署按鈴控告法尼負責人田姓夫妻，籲請受害者勇敢站出來。

法尼新創公司總部設於桃園市龍潭區烏樹林工業區，以投資「挖礦機」投資乙太幣號召民眾加入，對外宣稱是「全台最大礦場」，但因乙太幣市場行情暴跌，今年4月開始付不出利息，連挖礦機都賣光，導致投資人血本無歸、畢生積蓄泡湯，全台被害人估計逾2000人，法尼被控違法吸金逾6億元，負責人田姓夫妻已遭收押，其中一名許姓女子投資400萬元卻拿不回來，又擔心連累下線，最後竟選擇輕生。

▲許爸爸（左一） 17日上午在立委何欣純(左二)與律師陳夏毅(左三)陪同到桃園地檢署按鈴控告。（圖／記者沈繼昌攝）

▲許爸爸（左一） 17日上午在立委何欣純(左二)與律師陳夏毅(左三)陪同到桃園地檢署按鈴控告。（圖／記者沈繼昌攝）

17日上午，許女父親在立委何欣純、律師陳夏毅與來自中北部受害者到桃園地檢署按鈴控告法尼違反「銀行法」，律師陳夏毅說，法尼是集團式犯案，田姓夫妻以外應該還有共犯，希望檢方揪出其他共犯，也籲請其他受害人勇敢站出來。

許爸爸指出，他30歲女兒因數百萬積蓄泡湯，期間曾拉了8個下線，不堪壓力下選擇輕生，女兒到澳洲打工賺得第一桶金，回台後積極往美容業發展，希望增加被動收入加入法尼，未料法尼出事後整天悶悶不樂，直到女兒輕生才知道法尼根本是個騙局，他站出來為愛女討公道，也呼籲所有受害者勇於面對提告，讓罪犯受到法律制裁，希望政府重視詐騙案，因為詐騙集團不會殺人，但會害死很多人。

立委何欣純認為，法尼受害人遍及全台，估計可能超過2000人，違法吸金逾6億元，這麼龐大違法吸金案，希望檢調單位能用最快速度偵辦，查出幕後金流與設備流向，主謀一定不只兩個人而是集團式犯案，希望能將所有共犯都繩之以法並予以重懲。

據指出，法尼新創科技約從2年前號召投資「挖礦機」，打出月利率3%吸引投資客加入，如投資一台礦機27.5萬元、26萬元、15萬元來估算，每月可領回8250元到4500元不等利息，拉得下線每台還可回饋3萬元獎金。有投資人私下指控，法尼為取信投資人，包下遊覽車載大家去參觀礦場，還參加旅遊、吃大餐，還參觀轉投資實體咖啡廳、飲料店、旅行社、二手車、火鍋店等，第一年有領回本金與利息，導致投資人深信不疑，甚至有拿積蓄持續加碼，倒閉前還宣稱「日後買不到，要買動作要快」，原來根本是一場精心設計的騙局。

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關鍵字：法尼科技,違法吸金, 許爸爸,按鈴申告

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