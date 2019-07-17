向館長宣戰！「吃屎哥」騎車衝國道超嗨　警看直播抓人扣車

▲網紅「吃屎哥」游姓男子16日晚間開直播衝國道，結果剛上沒多久就遭員警查獲，開單還扣車。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

網路紅人「吃屎哥」，16日晚間在臉書開直播騎機車衝國道，揚言要去新北市林口區找「館長」挑戰，邊騎車還要網友「刷起來、加好友」，直播人數一度衝上3000人次，但大動作卻也引來國道警察注意，果然在中山高新屋交流道北上路段發現「吃屎哥」游姓男子騎車在路肩行走，依違反《道路交通管理處罰條例》裁罰，機車也依規定被拖吊。

「吃屎哥」游姓男子16日晚間8時左右在臉書開直播，誇口「全台灣出來面對，今晚幹大事幹大的，網路紅人吃屎哥，藥再走！」他強調要玩一波大的，稱直播觀看人數破3000人，就要騎車上高速公路，因為要向「館長」宣戰，激烈言論果真吸引許多網友觀看，直播人數一度衝破3000人次。

「吃屎哥」從桃園市新屋交流道騎上國道，邊騎還要網友「刷起來、加好友」，但桃園路段車流量相當大，一度讓「吃屎哥」停在路肩進退兩難，不知該如何是好，但最後還是繼續騎車，還大喊「館長，我已經在高速公路了，我要向你宣戰」，結果才騎1公里就被警方攔下。

國道公路警察局第一大隊指出，根據民眾報案，網路紅人「吃屎哥」在FB社群開直播，揚言騎機車衝上國道前往林口找「館長」挑戰，警方監看直播掌握游男動向，調派巡邏車在北上61.3公里處被攔下，依違反《道路交通管理處罰條例》第33條第4項，機車行駛高速公路處罰3000到6000元，機車則依規定拖吊。

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