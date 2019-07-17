嘉縣18日起強化精準捕犬　專線控管流浪貓犬問題

▲▼ 嘉義縣政府推四大措施，強化精準捕犬。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導



近來各縣市陸續傳出多起流浪犬隻流竄或追咬路人，進而造成交通意外傷亡事故。為有效控管流浪犬隻，嘉義縣政府17日上午召開成立強化精準捕捉專線記者會，宣布18日起將由家畜疾病防治所專人專線受理通報流浪犬隻案件(不含幼犬與棄犬)，以既有家畜所與各公所清潔隊人力來辦理捕捉、加強動保棄養稽查開罰、提高浪犬絕育量能，以及增加守衛犬認養量等四大強化措施，期盼全民共同努力從源頭解決流浪犬大量繁殖所衍生問題。



縣長翁章梁、動保協會理事長林茂盛、義竹鄉長黃阿家、東石鄉長林佳瑩、布袋鎮長林鳳梅、議員姜梅紅及陳文忠等來賓，一同出席關心精準捕捉相關問題，並且宣布精準捕捉專線18日起正式啟用，針對緊急救援與咬人追車等案件優先辦理，如屬危難犬貓緊急救援請撥打專線0932-525-995，如為問題犬隻捕捉請撥打05-3620373。

家畜所呼籲，依動物保護法相關規定，飼主未將寵物絕育者可處5到25萬元，任意棄養者將裁罰3到15萬元，民眾務必遵守相關規定，以免觸法。



翁章梁表示，流浪犬貓不僅造成民眾生活上困擾，更有可能因此傷及用路人，縣府成立強化精準捕捉專線，與公所清潔隊人員一同配合辦理精準合法捕捉、絕育及後續收容安置等。現如今除了家犬家貓的結紮，也要重視流浪犬隻絕育，精準捕捉及絕育是嘉義縣政府重要工作。



家畜所長林珮如指出，依動物保護法相關規定，凡未依規定為家中犬貓絕育並辦理寵物登記，或放縱家犬任意遊蕩者，飼主將處5到25萬元，若任意棄養犬貓經查獲者也將裁罰3到15萬元，請民眾務必遵守相關規定，以免觸法。



嘉縣府積極爭取與編列相關經費，結合各公所清潔隊、動物醫院與動保團體共同辦理多場免費絕育活動，至今辦理41場絕育近2,000隻，期盼全民共同努力減少流浪動物的發生，達到人與動物和諧相處的社會。相關訊息請查詢家畜疾病防治所臉書專頁，請民眾多加利用。