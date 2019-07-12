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Facebook的AI科技大突破　德州撲克賽中擊敗世界頂尖對手

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▲AI在德州撲克比賽中擊敗世界頂尖選手。（圖／達志影像／美聯社）

▲AI在德州撲克比賽中擊敗世界頂尖選手。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

人工智慧（AI）的飛躍進展令人瞠目結舌，在一場6人參加的無限制德州撲克比賽中，由卡內基·梅隆大學（Carnegie Mellon University）和Facebook AI研究室所共同開發的Pluribus系統擊敗了頂尖的世界選手。

這場勝利被譽為人工智慧發展的里程碑，因為這代表人工智慧可以同時進行多個策略佈局。

在12天內，Pluribus在不同的情境下與12名專業的選手較量，而且，Pluribus擊敗了贏得多次世界撲克巡迴賽冠軍的Darren Elias和Chris Ferguson。

Pluribus的開發者－Facebook AI的研究科學家和卡內基·梅隆大學的Tuomas Sandholm教授表示：「Pluribus在多人撲克的賽事中取得了超乎預料的表現，這是人工智慧和賽局理論公認的成就，未來也將繼續進步。」

頂尖職業撲克選手Chris Ferguson在賽後表示：「Pluribus是非常難應付的對手，無論在何種情況下，都很難擊倒它。」

以往，人工智慧幾乎都是與單一對手競爭，不過，這次在多人德州撲克比賽中，人工智慧已經進步到可以同時進行許多複雜的決策，這讓以人工智慧解決各式各樣現實問題的可能性大幅增加。

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關鍵字：人工智慧,AI,Facebook,德州撲克,Pluribus

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