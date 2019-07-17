廚房沒人突冒火　威州5起離奇火災竟跟「天婦羅麵衣」有關

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美國威斯康辛州（Wisconsin）近期有許多家日式餐廳發生離奇的火災事故，其中2家餐館的損失一共超過50萬美元，神奇的是，威州首府麥迪遜（Madison）的調查員發現，這幾起的廚房自燃事故，竟然都跟日式料理中有著「天堂般的浪費」（Heavenly waste）美名的天婦羅麵衣有關。

根據《紐約時報》報導，麥迪遜第一起與麵衣有關的火災發生在今年4月5日，從監視器畫面中可以看到，當時「相撲」（Sumo）日式牛排和壽司料理餐廳的廚房內空無一人，但在晚上11時23分漸漸冒出濃煙，接著在凌晨2點竄出大火。據悉，明尼蘇達州（Minnesota）、維吉尼亞州（Virginia）和加拿大也發生同樣的火災事故。

調查員尼爾森（Kara Nelson）表示，由於天婦羅麵衣通常都是沾麵糊之後下鍋油炸，加上餐廳通常都使用菜籽油和大豆油，但這2種植物油都有自動加熱的傾向，如果將剛炸好的麵衣推疊在鍋子或碗中，都無助於幫助麵衣散熱，反而會發生自燃的化學效應，就和發生在乾草堆上的火災一樣。

報導指出，受害的2家餐館都沒有對此事件做出回應。紐約一家行業資助的消費者教育組織、專門負責保險資訊研究所的發言人貝瑞（Michael Barry）表示，現在得出結論還太早，畢竟如果趨勢開始發展，這類型火災可能會出現於相關餐館的保費中。

▼ 餐廳空無一人，卻漸漸有濃煙冒出。（圖／翻攝自麥迪遜消防局臉書，下同。）

▼ 麵衣在凌晨1時冒出大火，最後釀成火災。