阿波羅登月50週年　Apple TV+推新影片紀念

▲為慶祝美國阿波羅11號登月50周年，美國蘋果公司16日上傳一段名為「For All Mankind — Remembering Apollo 11 | Apple TV+」的影片。（圖／翻攝自YouTube／Apple TV）

科技中心／綜合報導

為慶祝美國阿波羅11號登月50周年，美國蘋果公司16日上傳一段名為「For All Mankind — Remembering Apollo 11 | Apple TV+」的影片，內容除了有Apple TV +將上映的節目「For All Mankind」外，也有包含Ronald D. Moore等節目製作人的相關訪談。

據外媒《MacRumors》報導，Apple TV +的節目「For All Mankind」是由Joel Kinnaman主演，主要講述在一個虛擬世界中，美國仍努力發展太空計畫，Michael Dorman、Wrenn Schmidt等演員也會參與演出，第一季總長將達10小時。

本節目製作群之一的Ronald D. Moore表示，蘋果對於Apple TV+原創影集的要求其實很寬鬆，該公司並未要求與其合作的製作人必須要製作相當富有創意的內容，反而給了創作者相當寬鬆的創作環境，「我幾乎能夠以我想說的方式講述這個故事。」

蘋果的軟體和服務副總裁Eddy Cue日前就向媒體表示，該公司正致力於創造「最佳內容」而非「最多內容」，他承認，在串流影音這塊，其競爭對手Netflix相當成功，「他們的理念是創造很多內容，所以總是有內容供用戶觀看，效果也相當好，這樣的經營模式是沒問題的，但這並非我們要的模式。」相關報導指出，蘋果正在準備各式各樣的原創節目。

Apple TV +預計今年秋天會正式上線，但相關的收費機制目前皆尚未公布，外媒《Appleinsider》先前推測，蘋果應該會在今年9月iPhone正式發表時一同對外公布。