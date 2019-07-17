　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果法遵主管：蘋果的目標就是提供世界上最好的產品及生態系

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲▼蘋果企業法規副總裁安迪爾（Kyle Andeer）。（圖／達志影像／美聯社）

▲蘋果企業法規副總裁安迪爾16日出席指出反壟斷第二次聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

Google、亞馬遜、蘋果及臉書4大科技巨頭的法律、政策相關部門主管或顧問16日出席反壟斷第二次聽證會。會中，蘋果企業法規副總裁安迪爾（Kyle Andeer）指出，該公司的唯一目標是為客戶提供世界上最好的產品及生態系。

相較於上回臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）及Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）親自出席，此次出席聽證會的大多為各公司的法務高層，除了安迪爾外，還包括Google經濟政策主管柯漢（Adam Cohen）、臉書全球政策發展主管佩羅特（Matt Perault）及亞馬遜法律顧問桑頓（Nate Sutton）。外界估計此次重點放在科技大廠利用排他性合約與企業購併來壟斷市場的商業行為，為日後司法部調查鋪路。

這場聽證會主題為「網路平台的市場力量如何影響創新、創業」，安迪爾就蘋果開發產品和服務的理念以及蘋果商店的競爭進行了發言。他表示，該公司將客戶隱私視為一項基本人權，並將這種價值嵌入該公司所創造的一切產品。「我們的產品超越了以往的局限性，加入了先進的易訪問性特性，以確保每個人都能從設備中獲得最大的效益」

但他也坦言，對蘋果來說，競爭十分激烈。「當涉及到產品和服務時，客戶有越來越多的選擇。」安迪爾說，「我們努力工作，已維持及增進客戶的信任，還要爭奪業務，我們要開發產品，創造能夠讓個人改變世界的產品，建立能夠改善他們生活的服務。」而從App Store到外圍設備及配件，再到服務供應商及汽車製造商等工作夥伴，「我們的每個平台都依賴於一個蓬勃發展的生態系統。」

這種生態系統的好處以及它所帶來的創新對蘋果的客戶來說是顯而易見的。它意味著世界級的安全性、無與倫比的易用性和跨設備的無縫集成。安迪爾指出，Apple Music目前收集了超過5000萬首歌曲、而App Store則在美國各州創造超過150萬個工作機會。這都證明了，蘋果的生態系做出了巨大貢獻。

「我們一直在努力爭奪開發者，希望他們能留在蘋果的生態系中。在我們的團隊及所有開發工具的支援下，Pinterest、Spotify、Lyft及Uber等許多應用程式已透過App Store在業務上取得巨大的成功。」安迪爾指出，蘋果App Store為開發者提供了機會，讓他們在一夕間接觸數百萬用戶，「當中有超過84%的應用程式並未與蘋果分享任何收益。」

在App Store的200萬個應用程式中，僅有一小部分是蘋果自行開發的，「在每一個軟體類別中，我們都面臨著激烈的競爭。」安迪爾表示，蘋果唯一的目標是為客戶提供世界上最好的產品和生態系，「這意味著一支他們喜歡的手機、能夠增強體驗的可選配件，已及數以百萬計唾手可得的App及服務。」當各種產品及服務無縫地融合在一起，「對每個人來說都是巨大的市場機遇，對於企業家、藝術家、運營商、汽車製造商、配件製造商和開發商都是如此。」

ET快訊
《神隱少女》千尋為何能猜出父母？7歲男童神解「藏18年謎底」
17歲長髮電眼妹「摩鐵裸身暴斃」5男嚇丟包！3男聲押全獲釋
安苡愛深夜溜進吳宗憲豪宅！「待到凌晨4點」沒離開…本尊說話了

關鍵字：蘋果,Kyle Andeer,反壟斷聽證會

點這裡，留個言吧! FB Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果廣告片入圍艾美獎！　新媒體團隊為公司贏得聲望...也要搶攻奧斯卡獎

足球迷注意！OPPO與巴薩續合作夥伴、推限量版Reno手機

阿波羅登月50週年　Apple TV+推新影片紀念

蘋果法遵主管：蘋果的目標就是提供世界上最好的產品及生態系

彭博社：歐盟擬對亞馬遜展開反壟斷調查　第三方賣家的數據利用方式將是重點！

蘋果公開59款新表情符號　義肢、多元性別、紅鶴皆現身

重拾高階形象！蘋果印度停售4平價iPhone

相機「3顆大黑孔」醜爆！　新iPhone Max上手照曝光？

只有「不綁約」優勢？3C達人：星電信業者端不出其他牛肉

iOS 13、iPadOS有Bug！用戶的帳號密碼全都露

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

吳宗憲神預言韓國瑜「45％支持率」　呼籲郭台銘若堅持選總統：寸步難行！

印度驚悚遊樂設施「空中腰斬」　遊客迎面撞支架...31人重摔落地

李光洙跳APINK又變殭屍舞　恩地.劉在錫聯手激怒「氣到摔帽」XD

人小鬼大！雙胞胎姐妹互譙老爸　霸氣嗆聲逼他出家門：別回來了

女學員超殺眼神飆《來自天堂的魔鬼》　其他選手爆雞皮：我愛上她了天啊

蘋果廣告片入圍艾美獎！　新媒體團隊為公司贏得聲望...也要搶攻奧斯卡獎

足球迷注意！OPPO與巴薩續合作夥伴、推限量版Reno手機

阿波羅登月50週年　Apple TV+推新影片紀念

蘋果法遵主管：蘋果的目標就是提供世界上最好的產品及生態系

彭博社：歐盟擬對亞馬遜展開反壟斷調查　第三方賣家的數據利用方式將是重點！

蘋果公開59款新表情符號　義肢、多元性別、紅鶴皆現身

重拾高階形象！蘋果印度停售4平價iPhone

相機「3顆大黑孔」醜爆！　新iPhone Max上手照曝光？

只有「不綁約」優勢？3C達人：星電信業者端不出其他牛肉

iOS 13、iPadOS有Bug！用戶的帳號密碼全都露

瓊斯盃／18日移師新莊　中華藍六日連戰菲韓兩強

辦信用卡！她爽領行李箱…一看外殼「2條帶+4輪」超透光　網笑噴：自帶X光

典唱新北14年　「勞工之星」歌唱大賽報名起跑

朱立倫爭國會龍頭？　知情人士駁斥：胡扯！幫忙輔選立委與爭職位根本不相干

港澳台區域限定！GODIVA推出2款錫蘭茶、焙茶巧克力凍飲

【廣編】政府合法立案掛保證！「兩隻貓WO貓咪旅館」住得安心又舒適

上任後首次面臨颱風來襲！韓國瑜下令高雄要做到「零損害」

蘋果廣告片入圍艾美獎！　新媒體團隊為公司贏得聲望...也要搶攻奧斯卡獎

高校畢業歌大合唱錄音　18日下午2點現場直擊

智能理賠AIoT交流平台　工研院鏈結保險與醫療

3C家電熱門新聞

上手照曝光？　新iPhone醜..

Android Q Beta ..

重拾高階形象！蘋果印度停售4平..

iPhone 11無新意！明年..

LINE對話截圖「可換匿名圖案..

蘋果新表情符號　義肢、多元性別..

iOS 13、iPadOS有B..

星電信業者僅有「不綁約」優勢

小米Mix Fold渲染圖曝光..

上網吃到飽一天不到10元　申辦..

Gartner：華為手機今年Q..

台灣新創團隊推「發票怪獸」兌發..

驚訝！外媒實測2019版Mac..

蘋果5G手機2020年問世　毫..

更多熱門

相關新聞

阿波羅登月50週年　Apple TV+推新影片紀念

為慶祝美國阿波羅11號登月50周年，美國蘋果公司16日上傳一段名為「For All Mankind — Remembering Apollo 11 | Apple TV+」的影片，內容除了有Apple TV +將上映的節目「For All Mankind」外，也有包含Ronald D. Moore等節目製作人的相關訪談。

蘋果新表情符號　義肢、多元性別、紅鶴皆現身

重拾高階形象！蘋果印度停售4平價iPhone

上手照曝光？　新iPhone醜成這樣

蘋果不出手機，改出自駕電動車

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 世大運 花木蘭 王令麟 吳宗憲 詹詠然 三上悠亞 韓國瑜 李榮浩楊丞琳 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 王令麟 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 東大門夜市燒毀 聖母峰 蒼井優閃婚 王令麟 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 秦偉性侵 王令麟 復仇者聯盟 郭台銘 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 王令麟 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 有馬妹 王令麟 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 郭婞淳退休 廖峻中風 王令麟 習近平 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 和泰汽車 東森房屋 王令麟 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 王令麟 信義房屋 董梓甯 馬如龍 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 王令麟 張鈞甯 江俊翰吸毒 聲林之王 迪麗熱巴 王令麟 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 停班停課 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

丹娜絲大彎！11縣市暴風圈侵襲破80%

丹娜絲恐登陸！行政院：備妥3日糧食

17歲猝死少女起底　生母崩潰：我女兒很乖

17歲妹「5男1女」摩鐵毒趴　猝死遭裸棄

快訊／雙颱恐夾擊台灣？氣象局回應了

花蓮五子兇宅「錄到13年前案發原音」！小孩淒厲哭叫

丹娜絲出現兩颱風中心　恐成雙颱

丹娜絲直撲台灣！陸警最快今午發布

倒車撞死1歲金孫　阿公抱進診所：救救孩子

Joeman認分手咪妃！「乾妹妹→正宮」扶正內幕被挖出

迪士尼員工生活苦　繼承人見識後怒了

跟露肚妹合照超爽！他細看「平行時空照」心酸到哭

21歲男興奮獻初夜　10天後女友懷孕了

兒子嫌布丁難吃　爸一看冰箱秒暈

新婚2月！人妻被丈夫「下毒謀殺」

更多

最夯影音

更多

哭著進會場...91歲嬤最後才知道　李承翰告別式外甥女泣：想舅舅

熱血鐵馬團「站路中間拍照」 機車長按喇叭提醒反遭罵王X蛋

《新說唱2》選手大走音...鄧紫棋給過！　下秒「爆嚴重失誤」氣氛超尷尬

年邁奶奶被屁孩狂毆致死　鐘承翰掀白布：妳起來

王仁甫曝孫協志、夏宇童交往真相！　希望「有一個好的女生陪他」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

直擊加拿大冰川天空步道

加拿大傑士伯國家公園內，懸空於峭壁上，可360度一覽洛杉磯山脈，遠眺阿塔巴斯卡冰川

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面