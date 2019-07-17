蘋果法遵主管：蘋果的目標就是提供世界上最好的產品及生態系

▲蘋果企業法規副總裁安迪爾16日出席指出反壟斷第二次聽證會。（圖／達志影像／美聯社）

科技中心／綜合報導

Google、亞馬遜、蘋果及臉書4大科技巨頭的法律、政策相關部門主管或顧問16日出席反壟斷第二次聽證會。會中，蘋果企業法規副總裁安迪爾（Kyle Andeer）指出，該公司的唯一目標是為客戶提供世界上最好的產品及生態系。

相較於上回臉書執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）及Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）親自出席，此次出席聽證會的大多為各公司的法務高層，除了安迪爾外，還包括Google經濟政策主管柯漢（Adam Cohen）、臉書全球政策發展主管佩羅特（Matt Perault）及亞馬遜法律顧問桑頓（Nate Sutton）。外界估計此次重點放在科技大廠利用排他性合約與企業購併來壟斷市場的商業行為，為日後司法部調查鋪路。

這場聽證會主題為「網路平台的市場力量如何影響創新、創業」，安迪爾就蘋果開發產品和服務的理念以及蘋果商店的競爭進行了發言。他表示，該公司將客戶隱私視為一項基本人權，並將這種價值嵌入該公司所創造的一切產品。「我們的產品超越了以往的局限性，加入了先進的易訪問性特性，以確保每個人都能從設備中獲得最大的效益」

但他也坦言，對蘋果來說，競爭十分激烈。「當涉及到產品和服務時，客戶有越來越多的選擇。」安迪爾說，「我們努力工作，已維持及增進客戶的信任，還要爭奪業務，我們要開發產品，創造能夠讓個人改變世界的產品，建立能夠改善他們生活的服務。」而從App Store到外圍設備及配件，再到服務供應商及汽車製造商等工作夥伴，「我們的每個平台都依賴於一個蓬勃發展的生態系統。」

這種生態系統的好處以及它所帶來的創新對蘋果的客戶來說是顯而易見的。它意味著世界級的安全性、無與倫比的易用性和跨設備的無縫集成。安迪爾指出，Apple Music目前收集了超過5000萬首歌曲、而App Store則在美國各州創造超過150萬個工作機會。這都證明了，蘋果的生態系做出了巨大貢獻。

「我們一直在努力爭奪開發者，希望他們能留在蘋果的生態系中。在我們的團隊及所有開發工具的支援下，Pinterest、Spotify、Lyft及Uber等許多應用程式已透過App Store在業務上取得巨大的成功。」安迪爾指出，蘋果App Store為開發者提供了機會，讓他們在一夕間接觸數百萬用戶，「當中有超過84%的應用程式並未與蘋果分享任何收益。」

在App Store的200萬個應用程式中，僅有一小部分是蘋果自行開發的，「在每一個軟體類別中，我們都面臨著激烈的競爭。」安迪爾表示，蘋果唯一的目標是為客戶提供世界上最好的產品和生態系，「這意味著一支他們喜歡的手機、能夠增強體驗的可選配件，已及數以百萬計唾手可得的App及服務。」當各種產品及服務無縫地融合在一起，「對每個人來說都是巨大的市場機遇，對於企業家、藝術家、運營商、汽車製造商、配件製造商和開發商都是如此。」