「隔夜飯」減肥最有效　吃冷的還能預防大腸癌

▲研究指出，隔夜飯能夠有效減重和預防大腸癌。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

實習記者陳耿閔／綜合報導

根據《國際食物研究期刊》（Food Research International）研究結果指出，隔夜飯中具有「抗性澱粉」(Resistant Starch)，除了多吃能夠達到減重效果外，就連對於降低膽固醇、穩定血糖、控制糖尿病等都具有正面效益，另外也是腸道益生菌的食物來源，同時還可幫助預防大腸癌。

抗性澱粉又被稱作第三類纖維，能夠抵抗小腸中的酶分解，消化時間拉長並且不容易被人體消化與吸收，如此一來，既可以穩定血糖，又不容易造成脂肪堆積，舉例來說，每1公克的抗性澱粉平均可以提供正常人2.8卡的熱量，然而對於血液中胰島素偏高的人，每公克抗性澱粉則僅有2.2卡，低於一般澱粉的4卡熱量。

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除此之外，根據《營養期刊》（Nutrition and Metabolism）的研究結果顯示，若是要靠攝取抗性澱粉來達到減重的效果，那麼就要把每天吃澱粉類的5％到6％以用抗性澱粉來取代。至於抗性澱粉含量高的食物包括香蕉、地瓜、馬鈴薯和糙米等等，其中日常生活中人們的主食白飯抗性澱粉含量是0.6克，糙米卻是3克。

營養師林世航先前曾在衛服部國民健康署撰文提醒，國人食用隔夜飯的習慣都還會再加熱，然而加熱過後結構又與冷飯不同了，將會影響原本澱粉的結構和人體消化，因此不要過度依賴隔夜飯帶來的功效，民眾常常會因為報導就大量的攝食，要有好的血糖與減重，澱粉攝取要適量、以全穀雜糧為主，且攝取足夠的蔬菜和維持良好的運動習慣才是上策。