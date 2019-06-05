「冤親債主」找上門…小姪女半夜醒來詭笑　「二帝爺公」出馬斬孽緣

▲原PO被「債主」盯上，好在乩童請出「二帝爺公」主持公道。（示意圖，非新聞當事人／ETtoday新聞雲資料照）

突發中心／綜合報導

一名網友分享經歷，幾年前小姪女寄住家中，睡到半夜她卻忽然起身，不但面露詭異微笑，口中還念念有詞「找到了…」。後來原PO找上認識的乩童，請專門斬妖除魔、最兇的「二帝爺公」出馬，事情才有個了斷，小姪女也終於可以安穩入睡了。

原PO提到，小姪女十分「敏感」，路過喪事場所，回家一定發燒；有段時期甚至半夜邊睡邊掙扎，總是哭著醒來。原PO母親當時以為這只是小孩夜哭，不料有天晚上，小姪女睡到一半突然把她搖醒，面露詭異微笑說出一句「找到了」，之後倒頭就睡；這次倒換原PO母親睡不著了。

後來原PO請認識的乩童幫忙，神明指示這是小姪女的「冤親債主」找上門，祂開了張符讓原PO給小姪女戴上。事後小姪女安穩了，「債主」卻盯上原PO…過了幾天，原PO騎車去上班，轉彎時龍頭卻突然被一股「神秘力量」拽動，讓他當場慘摔在地；躺在地上時，他清楚聽到一句女聲「多管閒事」。

臉上掛彩的原PO到乩童那說明經過，乩童驚覺事情不單純，嚴肅地要他下班後立刻報到，「一到家中，阿伯直接拿出傢伙，開始請神明降乩，這次要請專門斬妖除魔、最兇的二帝爺公出馬，阿伯火氣上來了！」一陣做法後，「二帝爺公」一聲喝令「劉ＸＸ速速前來」，話才說完一陣冷風吹得窗簾大動，當時正值夏天，原PO卻冷得全身發抖。

「二帝爺公閉著眼，轉向陽台用七星劍指著陽台外，惡狠狠地大喝：冤親債主前世恩怨早已物是人非，妳如此執迷不悟只會讓自己投不了胎，我好心放妳一馬讓妳悔悟，妳居然還傷人！？信不信我滅了妳讓妳魂飛魄散不得超生！」。經過一陣討價還價後，二帝爺公指示原PO在後天天亮以前，必須燒一定量的紙錢給「債主」，否則會沒完沒了；燒完後，不管看到、聽到甚麼，一定要直接走人，千萬不能回頭。

原PO照做之後，再也沒發生甚麼奇怪的事，只是看到臉上摔車時留下的疤，他心裡還是一陣毛毛的…這段在【鬼靈異公社】分享的經歷，讓網友看完大呼過癮，「世上只有阿伯好，有伯的孩子像個寶」、「還好有阿伯跟二帝爺公幫忙」、「欠的還一還，才能圓滿阿」、「好可怕，可是傷人就不對了，還好神明做主」。

