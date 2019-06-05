姊夫是前世丈夫！「扮4種角色」誘妹啪啪啪　和正宮感情太好…她不爽提告

▲新北地檢署檢察官最後決定不起訴處分。（圖／記者陳雕文攝）

生活中心／綜合報導

一名女子控告，姊夫透過自稱是土地公附身、她的前世丈夫、龍身、嬰靈，還會在不同角色間轉換說話聲音及語氣，在2年半內多次對她性侵害；然而新北地檢署調查指出，女子其實早在事發不久就知道，和她上床的其實是姐夫，而不是前世丈夫，還主動邀約對方上摩鐵，明顯與性侵被害人反應不符，因此不起訴處分。

根據《自由時報》報導，女子指出，姊夫於2015年11月佯稱是土地公附身，接著又騙她是前世丈夫，強脫她衣褲性侵得逞，之後更在2年半的時間內，以每周4次的頻率強迫她性交與口交。

姊夫庭訊時表示，女子和男友分手後，為了說服老婆讓她搬來一起住，只好謊稱自己是女子的前世丈夫，職業為海產批發商，還共同育有2子，今生是要續前世情緣，才成功說服老婆讓女子一起同睡主臥室。

除了前世丈夫和土地公附身，姊夫也承認自稱是龍身與嬰靈，但認為女子打從一開始就知道他不是什麼前世丈夫，2人上床頻率還高達每周4次，會提告是因為受不了他和老婆感情好。檢方認為，只有單一指述，並無充分證據，且女方也坦承知道發生性關係的就是姐夫而非他人，還傳LINE邀姊夫上摩鐵，加上醫院診斷也無法提供確定因素，因此認定姊夫罪嫌不足，不起訴處分。