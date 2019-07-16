「市政+選戰」韓國瑜怎兼顧？王淺秋：他還有十幾天年假

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜自國民黨總統初選中勝出，將披藍戰袍決戰2020大選，並在記者會上重申會帶職參選，且會努力衝刺高雄市政，引發民進黨、時代力量陣營質疑如何能兩邊兼顧？對此，高雄市府新聞局長王淺秋今回應，除了週末、事假之外，韓的年假還有十幾天，平日除非不得已，否則不會離開工作崗位。

▲國民黨初選民調公布，確認由韓國瑜出線。（圖／記者李毓康攝）

王淺秋今上午接受廣播媒體訪問時，被問到「韓國瑜正式投入總統大選，市府和競選辦公室是否有分清楚？」她表示接下來一定有正式的分工，將推派團隊成員來做安排，「市長強調市政，競選團隊會有其他人到位，行政倫理大家會小心。」

王淺秋指出，先前初選時，競選團隊非常精簡，沒幾位成員，連國政方針都是請專家來和韓國瑜討論出大方向，完全在「沒錢、沒人」的狀態下完成，接下來團隊人員會陸續到位，但總幹事人選、組織團隊的時間表，目前韓國瑜尚未對外透露。

▲高市新聞局長王淺秋。（圖／記者洪靖宜攝）

正式投入大選，韓國瑜不斷強調市政、選戰能兼顧，並會利用週末時間拚選舉，引起諸多質疑他將如何拿捏。對此王淺秋表示，先前韓國瑜有事都是用事假處理，「事假之外，他年假休假還很多的，還有十幾天，還有很多假，他也強調平日除非不得已，不會離開崗位。」

高雄市政府人事處副處長陳詩鍾表示，根據「公務人員請假規則」，市長一年有28天病假、14天休假和7天事假。韓國瑜上任至今，已請半天病假、2小時休假，事假則請了4天半，只剩2天半額度，一旦沒了假，就需依規定扣薪水。

不過韓國瑜今日上午的市政會議就遲到了38分鐘，遭到外界質疑「去慶功」，對此他回應，因早上趕了3場公祭，已請副市長先主持，知道各界都關注他的國政團隊，但目前還是一切以市政為優先，且選舉和國政問題，都不會在市政場合上回答。