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頭份新夜市斥資6百萬整地成新地標…公所說不合法　業者喊冤

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▲▼ 。（圖／記者黃孟珍攝）

▲業者斥資600萬元，欲打造近1200坪的光觀夜市，卻被縣府與公所互踢皮球，讓想用心經營的在地業者無所適從。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣頭份市一處佔地1200坪的觀光夜市即將開幕，但就在業者花了將近600萬元施工、整地後，卻被當地的議員踢爆沒有經過合法申請取得許可，對此業者也大喊冤枉；指稱所有文件申請，都是按照合法程序走，是縣府根本沒有制定相關法規，讓民眾如何依法申請？從縣府問到公所，竟然一等就是4個月，沒有答案。

林姓業者表示，從一開始地目的取得，到和鄰里溝通，甚至增設機車停車場，都是為了一切合法申請取得執照。但從申請到現在，因為縣府並無「攤販管理條例」，導致遲遲無法取得相關證照。

請繼續往下閱讀...

業者也解釋，這本來就是私人地，但被畫為公共建設預定地，但法規上還是可以做一些臨時用途，包括「臨時攤販集中場」，但先要向頭份市公所確認5年之內沒有徵收的計畫，就可以使用；這點絕對是在法規內的，哪來不合法？

▲業者也查閱了「都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法」，證明使用這塊地是沒有違法的。（圖／記者黃孟珍攝）

▲業者也查閱了「都市計畫公共設施保留地臨時建築使用辦法」，證明使用這塊地是沒有違法的。（圖／記者黃孟珍攝）

頭份市公所也表示，雖說公設保留地可作為臨時攤販集中區，但一切皆須依規定申請，且由於該址鄰近住宅、學區，地方對交通、環境等問題仍有疑慮；不過業者也強調，早就依法申請，是縣府與公所沒有條例依循，又如何判斷是否合法或違法？這不就是一直被踢來踢去遲遲未過的最大原因嗎？

林姓業者無奈的說，自己也是本地人，雖說經營夜市大都也是以營利為主，但和其他夜市不同的是，在招商之外，更希望能規畫一個乾淨，交通便利，又可以促進大家經濟的一個庶民文化。有人就是會雞蛋裡挑骨頭，找不到不合法的部分，就直指廁所說是違章建築，卻沒有人在意大多夜市都是髒亂不堪的流動廁所，自己就是想要來逛夜市的老老少少有好一點的品質，才會花錢用紅磚蓋廁所。

▲為了區別和一般夜市不同處，就是希望廁所讓人不會感到髒亂不堪。（圖／記者黃孟珍攝）

▲為了區別和一般夜市不同處，就是希望這裡的廁所讓人不會感到髒亂不堪。（圖／記者黃孟珍攝）

業者語重心長的表示，不過不管如何，被質疑違建的廁所也重新取得證照興建了，大家爭議的點其實也只能說是「它沒有合法，但它更不是非法」，18日的開幕也是會如期舉行，但還是希望縣府能站在輔導業者的立場，而不要只是在打壓，至於申請核准與否，希望有關單位能多幫幫忙了。

▲為了18日的開幕，施工人員正加緊腳步，努力做好排水系統。（圖／記者黃孟珍攝）

▲▼為了18日的開幕，施工人員正加緊腳步，努力做好排水系統。（圖／記者黃孟珍攝）

▲為了18日的開幕，施工人員正加緊腳步，努力做好排水系統。（圖／記者黃孟珍攝）

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關鍵字：頭份新夜市,整地不合法,業者喊冤

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