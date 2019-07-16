摑掌文化部長被法辦　資深藝人鄭惠中獲不起訴

圖文 / 鏡週刊



文化部長鄭麗君今年1月出席關懷演藝人員春節餐會，逐桌敬酒時卻被資深藝人鄭惠中打一巴掌，讓鄭麗君錯愕不已。資深藝人鄭惠中雖事後出面道歉，但她強調是不滿鄭同意「去蔣化」才失控打人，被依妨害公務罪法辦，台北地檢署考量鄭麗君當時並非執行公務，事後也未提告傷害罪，今將鄭惠中不起訴。

當時，鄭惠中打完鄭麗君後，毫無歉意地向媒體表示：「我本來想要賞她（鄭麗君）兩巴掌，想了好幾個月......難得她今天來，我一定要做這個動作，我只賞她一巴掌，已經太便宜她！」打鄭麗君的理由？她理直氣壯說：「因為她推動廢除中正紀念堂，前人種樹 、後人乘涼，她一點都不感恩。這種人，我這樣子打她，是剛好而已。我相信很多人跟我一樣，有跟我一樣的感覺，我要做的就是這樣而已，謝謝。」與會的1970年代中視當紅女主持人李景光則幫鄭惠中講話：「鄭部長應該大人有大量，原諒小女生的小衝動。」

隔日北市議員應曉薇陪同鄭惠中赴文化部致歉，現場遇到許多民眾抗議、譴責，應曉薇動怒回嗆「這樣欺負一個身障人士，對嗎？欺負低收入戶，對嗎？她是來道歉的，沒人保護她的時候，就由我們來保護」。結果鄭惠中遭媒體爆料家住精華地段，坪數約31至42坪，近2年成交行情落在6、7,000萬元，大樓1樓還駐有警衛。

文化部長鄭麗君日前接受本刊專訪，提到巴掌事件時，強調自己沒有哭，那天她立刻傳訊，請家人不要開電視，免得孩子看到。之後在車上，她思索為何有這一巴掌？「這個巴掌背後，代表對轉型正義很深的誤解，這個誤解的來源，是我們對於一個傷痛歷史的冷漠跟不了解。」並且未對鄭惠中提告。

根據北檢調查，文化部長鄭麗君當日並非前去監督活動，而是自發性致贈加菜金，且未使用公款，認定當天鄭麗君出席活動並非公權力行使的範圍，即便當日有宣布多項文化部政策，但也與公權力行使無關。

北檢指出，鄭惠中摑掌文化部長行為不可取，均屬告訴乃論之罪，而鄭麗君並未對鄭惠中提出告訴，且表達希望不要聚焦在其個人。因此，考量傷害及公然侮辱罪的部分欠缺訴追要件，因而無法提起公訴。



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