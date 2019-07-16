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「外木山海邊撿到」他帶1顆子彈回家收藏　法官判罰8萬元

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▲▼警方在案發現場周圍找到彈殼及子彈。（圖／記者趙永博攝）

▲海邊撿到1顆子彈帶回家收藏，男通緝犯罪加一條挨罰8萬。（圖／示意圖與本案無關／記者趙永博攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名沈姓男子因涉及毒品案通緝，遭警方前往住處拘提搜索，意外在沈男住處搜出一顆步槍制式子彈，沈男辯稱，日前與友人去外木山海邊撿到的，經警方送驗鑑定後，該發子彈具有殺傷力，沈男反吃上一條槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌起訴，遭基隆地院判處2月有期徒刑，得易科罰金6萬元，併科罰金2萬元。

判決指出，沈男因毒品案遭判刑確定，卻未如期入監執行而被通緝，基隆警方在2018年6月18日晚間，持拘票前往住處拘提搜索，員警在沈男臥室床頭櫃上搜出一顆7.62mm口徑制式子彈，經送往刑事局鑑定試射結果，認定該發子彈可擊發，且具殺傷力，警方依違反槍砲彈藥刀械管制條例，將沈男移送基隆地檢署偵辦起訴。

沈男庭訊時辯稱，這顆子彈是遭逮前一周，與友人前往外木山海灘時撿到的，隨後將子彈撿回家收藏。法官認為，沈男明知具有殺傷力的子彈屬於高危險管制物品，非經主管機關許可，不得擅自持有，但考量他坦承犯行，且犯後態度尚可，因此依槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌，處2月有期徒刑，併科罰金2萬元，徒刑得易科罰金6萬元，罰金得易服勞役，仍可上訴。

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關鍵字：基隆,外木山,海邊,制式步槍,子彈

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