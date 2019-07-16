滾水潑乘客！前空姐大鬧「水陸空」被肉搜　國航：是員工，但有病

▲國航前空姐被肉搜。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

微博認證為編劇的博主「李亞玲」13日發文，她於12日乘坐中國國際航空有限公司航班時，看到一名自稱「國航監督員」的女性乘客與同機旅客發生激烈言語衝突，隨後曝光女子是國航客艙服務部辦公室的牛宇虹。國航14日回應，「牛某某確實是國航員工，曾是一位空姐，不過有精神疾病，已經很久不工作了。」

當時，一位自稱「監督員」的女子在頭等艙怒斥沒有及時關手機的乘客，不僅要求提供整個機組人員和乘客個資，還顯擺自己認識不少高層。在她舉報下，幾名乘客在下機後被迫接受調查滯留了7小時。國航當時回應稱，從未設置「監督員」職位，也從未聘請任何外部人員擔任「監督員」。

李亞玲晚間在微博上再次曝出，牛宇虹有多次類似事件記錄，劣跡斑斑。不久之後，就有網友陸續搜出，她因沒搶到座位大鬧北京地鐵的影片，還曾無理取鬧說公車有隱患，不允許任何人下車，甚至還在公園的遊艇上大吵大鬧，「換言之，她從天上吵到地下，水陸空全占，在幾乎所有的公共交通工具上都曾因瑣碎小事與其它乘客發生爭執。」

此外，還有網友爆料，牛宇虹疑是前國航空姐，十多年前因突發精神疾病與乘客發生衝突，將滾水潑到了公務艙乘客身上，隨後被鑒定為躁鬱症，家族還有精神病史，於是處於長期「病休」中。

據《上游新聞》報導，牛宇虹確認是國航員工，還曾因在機場辱駡警員被拘留5日。