住在「租妻天堂」！　男子猝死蘇梅島飯店　房內全是春藥袋

▲44歲瑞典男子半趴床緣，被發現時已經猝死，旁邊則有春藥包裝袋及許多空酒瓶。（圖／翻攝自matichon.co.th）

國際中心／綜合報導

泰國警方12日接獲報案，在蘇梅島某度假村發現一名瑞典籍男子陳屍房內，一旁堆滿空酒瓶，還有10個左右春藥包裝袋。

據泰國媒體報導，死者是44歲瑞典男子Lars Kenny，身無明顯外傷，被發現時身穿橫條紋上衣，半趴在床緣，下半身則在床下，一旁則有許多空酒瓶及約10個Kamagra牌春藥包裝袋，還有菸蒂、信件等雜物散落一地，像是久未清理。

經驗屍後，醫生表示死亡時間大約是12-16小時前。警方則表示，死者獨居4-5年，平時喜歡飲酒，通常是早上騎機車出門覓食、採買後回房，但案發前2天，鄰居們都沒有看見死者出門購物，心生疑惑，便相約一起到死者房間查看，沒想到看到房門大開，Kenny已經半倒床畔，明顯死亡，趕緊報警。

▲屋外相當凌亂。（圖／翻攝自matichon.co.th）

在泰國芭提雅、曼谷等城市，許多西方人都會租用當地女孩擔任翻譯、導遊、妻子等3重職務陪玩，而女孩則希望藉此擺脫貧困生活，這種風氣源起自美軍駐紮時期，形成「租妻文化」沿用至今，但大多數的女性只能在一次次被租的命運中輪迴，甚至因此懷孕墮胎，只有極少數能夠遇上良人成功脫離苦海。