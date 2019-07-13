修電腦到一半！色學長「伸進內衣」摸胸：學妹我幫妳按摩　她嚇壞落淚

▲陳男對花花伸出狼爪。（圖／示意圖／記者蔡紹堅攝，與本文當事人無關）

地方中心／屏東報導

一名陳姓男子和「花花」（化名）是學長學妹關係，而他日前受到對方委託，因此到學校實驗室幫忙檢修電腦網路，但過程中竟然色心大起，佯稱要幫對方按摩，卻將手伸到花花的內衣裡面襲胸得逞，行徑相當誇張。對此，屏東地院依強制猥褻罪判他1年徒刑，但陳男上訴二審後，由於他已經與花花達成和解，因此獲得緩刑4年。

判決指出，花花是因為實驗室的網路連線出問題，才會向學長陳男求助，怎料對方竟然會對她伸出狼爪，甚至無論她如何嚇阻，對方仍是不顧她的意願，強行對她猥褻得逞，而當時身心飽受驚嚇與煎熬的她只能拿起包包快速逃離現場。

陳男起初堅決否認犯案，辯稱是學妹要他幫忙按摩肩膀，甚至還反控對方誣陷，但法官勘驗對話紀錄後發現，陳男曾經傳訊息給對方致歉，還聲稱抱歉讓你害怕，因此不採信其說詞，依照強制猥褻罪判他1年徒刑。對此，陳男不服上訴二審後，法官審酌他已經承認犯案，且已經用15萬元和花花達成和解，因此宣告緩刑4年，且緩刑期間須交付保護管束，並接受6場法治教育課程，可上訴。

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