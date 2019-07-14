不滿多問病情…前科男「出拳毆頭+丟椅」　急診醫衰撞地腦震盪

▲有前科的張男因不滿徐姓醫生多問幾句病情，竟出手毆打，造成對方輕微腦震盪。（圖／翻攝自Google map）

記者陳玉／台中報導

有妨害自由前科的張姓男子，今年4月間與他人起衝突互毆，事後自行到大雅清泉醫院急診就醫，當時值班的徐姓醫生多問了幾句張男病情，未料竟引起張男不滿，先出拳毆打徐頭部，更舉起椅子作勢丟向對方，造成徐腦部損傷、頭皮鈍傷，有輕微腦震盪等傷害；台中地院豐原簡易庭依傷害罪判張5月徒刑、可易科罰金15萬元。

《ETtoday新聞雲》記者查證此事，院方低調回應，該徐姓醫生到院就職未滿1年就遇到此事，當時醫院有立即給予協助，而徐事發過後不到1個月、約5月中旬就已離職，不清楚後續是到他院就職或轉職。

判決書指出，31歲張男曾在2017年8月間因妨害自由罪被判有期徒刑3月確定，於同年12月間執行完畢；張今年4月21日間與他人鬥毆造成眼部受創，自行到大雅清泉醫院就醫時，竟不滿值班的徐姓醫生多問了幾句病情，先大聲辱罵徐跟現場醫護人員，更出拳毆打徐頭部，並舉起椅子作勢追打，徐遭推後倒地，頭部不慎撞擊地板，造成頭部損傷、頭皮鈍傷及腦震盪等傷害，張經豐原警分局馬岡所移送起訴，由台中地院豐原簡易庭審理。

簡易庭審酌，張不思理性處理事務，竟出手毆打等強暴行為，造成危害醫事人員執行醫療業務等人身安全，考量張訊後坦承犯行，但未與徐達成和解或賠償，依傷害罪判處張5月徒刑、可易科罰金15萬元，全案可上訴。

而徐認為張有妨害自由前科，加上此次違反醫療法等暴力行為，都嚴重傷害到他人權益，法院應加重其刑期，因此提出上訴。