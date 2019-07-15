愛穿夾腳拖？　當心走路變內八、膝關節退化

▲長時間穿戴夾腳脫，可能將因足底無法擁有足夠支撐力，導致足跟、足底疼痛，甚至膝蓋退化。（圖／衛福部南投醫院提供）

記者白珈陽／南投報導

台灣夏天悶熱又潮濕，涼爽又透氣的「夾腳拖」成為許多民眾外出愛用鞋款，但是當心！夾腳拖穿久了可能導致足跟、足底疼痛，甚至膝蓋退化。南投醫院提醒，夾腳拖質地柔軟，且缺乏彈性吸震效果不佳，無法支撐腳掌足弓，建議穿戴應不超過半天，且避免長距離行走。

南投醫院物理治療師王瓊敏說，夾腳拖設計上僅有兩條細細鞋帶，穿戴行走時無法使足面支撐提起鞋子，全靠兩根腳趾夾緊；而往前跨步會使腳趾呈捲曲狀以夾緊拖鞋，只依靠腳尖推進，因踝關節變動角度大，步伐小、頻率快，久而久之造成蹠骨、足踝部肌腱及小腿肌群疲乏損耗，同時因身體重心偏移，易導致膝、髖、腰、肩的酸痛。

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物理治療師發現，行進間腳趾拱成爪形，對膝蓋造成傷害最大，足弓因懸空沒有支撐成爪形，重心偏往前外側，易形成足部內翻、膝蓋彎曲內旋，時間久了走路成為內八字，就會增加膝蓋壓力並退化。

王瓊敏發現不少患者因常穿夾腳拖，造成足踝部、膝蓋及身體肌肉骨骼痠痛，建議真的愛穿夾腳拖，時間也不宜超過半天，若有不適感，可做簡單運動物理治療來減緩足部痛楚，如利用網球，將腳掌輕輕踏在上面，前後滾動達到足弓筋膜舒緩效果，或是邁開弓箭步，可透過伸展足底筋膜至小腿肌肉群，也能減緩痠痛感。

▲若足弓緊繃痠痛，可透過踩網球並前後來回滾動，舒緩足底筋膜。

▲透過弓箭步伸展以達到舒緩效果。