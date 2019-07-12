▲ 新北三峽藍染節20日登場，接軌國際炫染新視界。（圖／新北市文化局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

「2019新北市三峽藍染節」將於20日在三峽祖師廟前盛大登場！希望透過重新檢視日常生活中，看似理所當然的事物，透過藍染讓生活增添魅力，「藍染DIY體驗」、「藍染特展」、「文化列車展示」、「三峽職人小旅行」與「染衣回娘家」等，一系列的精彩活動，歡迎大家前來共襄盛舉。

12日活動起跑記者會中，邀請三峽峽農幼兒園的孩童，身穿藍染服飾走秀跳舞，展現藍染的特色與三峽在地的活力，民歌手于台煙及藝人童立安跟小朋友一同合唱「鄉間小路」，希望藉由優美的歌聲，與小朋友的活力，讓三峽藍染節展現與眾不同的魅力。

三峽藍染節今已邁入第18屆，藍染是三峽相當珍貴的文化資產，為了重現染布街風華，結合了在地藍染工作坊共同規畫特色意象佈置。另20日邀請知名歌手殷正洋、于台煙、李麗芬、凃佩岑及藝人童立安、鄧廣福輪番獻唱，邀大家一同回味美好的民歌時光，在民歌與藍染的伴隨下感受三峽風情。

2019年藍染節更擴大和國際接軌，配合國合會地方社會發展的研習活動，包含瓜地馬拉、貝里斯、菲律賓等15國24人的外國貴賓參與藍染特展及踩街活動。藉此將藍染文化發揚國際，也將藍染節融入了外國的文化，給民眾本土與外國的雙重體驗。

「藍染特展」自7月17日起至8月4日於三峽歷史文物館展出，內容包含三峽在地工作坊、藝術家的藍染創作；「三峽職人小旅行」即日起至8月10日，搭配在地職人（如挽面、西服、製油、製茶等）規劃一日遊程。

深受好評的「藍染DIY體驗」自7月20日至8月4日限額享100元折扣；另有「消費滿額贈」活動，只要在活動期間到三峽在地特約商店消費滿500元即送精美小禮品，數量有限。