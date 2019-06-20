歐洲新一代「6代未來戰鬥機」曝光　德法西三方合作推進





▲法、德、西三國聯合研製的「未來空中戰鬥系統」（FCAS）模型揭幕。（圖／翻攝自Airbus Defense Twitter ）



國際中心／綜合報導



法國第53屆巴黎勒布爾熱航空展（2019 Paris Air Show）17日正式開幕，總統馬克宏（Emmanuel Macron）當天親自為法國、德國、西班牙三國聯合研製的「未來空中戰鬥系統」（FCAS ,Future Combat Air System）模型公開揭幕。FCAS有著號稱「第6代戰機」的設計概念，法、德兩國2月初正式宣布授予空巴和達梭FCAS研發合約，隨後西班牙則於同月中簽署跟進。







▲簽署了FCAS三邊框架合作協議。（圖／翻攝自Airbus Defense Twitter ）

綜合外媒報導，在馬克宏見證下，三國國防部長在儀式後簽署了FCAS三邊框架合作協議。正式歡迎西班牙加入新一代戰機的聯合研發，共同打造第6代戰機與無人僚機。



在模型公布後，達梭與空巴也一同將聯合工業計畫書遞交給德、法，由達梭負責整體戰機組件的設計，而空巴掌管雲端和遠端控制系統，至於新型發動機則交給法國賽峰（Safran）和德國MTU共同研製。

FCAS擁有類似美國F-22戰機的氣泡式座艙罩，採用F-35的無分流超音速進氣道（DSI），以及類似X-47B無人機的彎曲風箏翼（cranked kite wing）設計，後者也拓寬機身，進一步增加FCAS的內部空間，使其能裝載更多燃料、武器和感測器。據目前計畫，FCAS的技術驗證機將於2026年首飛，正式量產機則預計2040年服役。