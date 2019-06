歐洲新一代「6代未來戰鬥機」曝光　德法西三方合作推進

▲法、德、西三國聯合研製的「未來空中戰鬥系統」(FCAS)模型揭幕。(圖/翻攝自Airbus Defense Twitter )



法國第53屆巴黎勒布爾熱航空展(2019 Paris Air Show)17日正式開幕,總統馬克宏(Emmanuel Macron)當天親自為法國、德國、西班牙三國聯合研製的「未來空中戰鬥系統」(FCAS ,Future Combat Air System)模型公開揭幕。FCAS有著號稱「第6代戰機」的設計概念,法、德兩國2月初正式宣布授予空巴和達梭FCAS研發合約,隨後西班牙則於同月中簽署跟進。







▲簽署了FCAS三邊框架合作協議。(圖/翻攝自Airbus Defense Twitter )

綜合外媒報導,在馬克宏見證下,三國國防部長在儀式後簽署了FCAS三邊框架合作協議。正式歡迎西班牙加入新一代戰機的聯合研發,共同打造第6代戰機與無人僚機。



在模型公布後,達梭與空巴也一同將聯合工業計畫書遞交給德、法,由達梭負責整體戰機組件的設計,而空巴掌管雲端和遠端控制系統,至於新型發動機則交給法國賽峰(Safran)和德國MTU共同研製。

FCAS擁有類似美國F-22戰機的氣泡式座艙罩,採用F-35的無分流超音速進氣道(DSI),以及類似X-47B無人機的彎曲風箏翼(cranked kite wing)設計,後者也拓寬機身,進一步增加FCAS的內部空間,使其能裝載更多燃料、武器和感測器。據目前計畫,FCAS的技術驗證機將於2026年首飛,正式量產機則預計2040年服役。

