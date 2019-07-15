廣島冒出648名「2019歲」新生兒　令和烏龍變西元0年

▲日本令和新生兒成為高齡老人，圖為示意圖。（圖／記者林姸君翻攝）

國際中心／綜合報導

全球最高齡日本117歲老奶奶去年才辭世，如今廣島地區卻傳出有「2019歲」的超長壽新生兒。廣島市政府表示，由於電腦系統上的設定出錯，將令和元年誤設為西元0年，導致今年出生的新生兒都變成2019歲的超級老人。對此，當局向各位家長表示歉意，並承諾會盡快與業者合作處理該問題。

據《讀賣新聞》報導，廣島市政府高齡福利課表示，對於70歲以上的高齡者有搭乘公車和計程車等的交通補助，然而廣島的新生兒家屬卻向市政府反映，他們也收到高齡者的公共交通補助申請書。

經過調查後，市政府於8日向各位家屬致歉，電腦上的年號從平成變為令和時，電腦系統的業者把令和元年誤設為西元0年，導致市內648名新生兒都成為「2019歲」的老人。

▲公車、計程車等都列入補助。（免費圖庫／pixabay）

因為這樣的錯誤，補助申請書從6月開始除了寄送到70歲以上的老人住處之外，也寄給所有在5月1日之後出生的新生兒。對此，市政府也向發送錯誤的家庭致歉，「會與供應廠商密切合作以改善系統，並盡量避免錯誤再度發生。」

老年人公共交通補助是為了促進老人的社會參與，若是70歲以上的老人前1年的收入低於159.5萬日元（約新台幣45萬元），或是在親人扶養的況下低於197.5萬日元（約新台幣56萬元），將會提供上限3000日元（約新台幣858元）的補助。