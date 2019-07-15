查緝新利器！海巡無人機隊成立　東部海域岸不法無所遁形

▲無人機體長為1.885公尺，依任務特性規劃高度約120公尺以下飛行及最大外加附掛重量7.5公斤等功能。（圖／第一三海巡提供，下同）

記者王兆麟 ／台東報導

海洋委員會海巡署今年5月1日成立東部分署第一三岸巡隊無人機區隊編組，撥發4架旋翼型無人飛行載具輔勤訓練，為使社會大眾瞭解無人飛行載具監偵效能，於15日在台東都蘭觀海公園場地辦理無人機裝備諸元性能介紹及飛航監偵實地演練。

無人機區隊王冠緯區隊長介紹裝備性能時表示，無人機載具主體機體長為1.885公尺，可導控距離約30公里，飛行時間約50分鐘，依任務特性規劃高度約120公尺以下飛行及最大外加附掛重量7.5公斤等功能。

▲第一三岸巡隊無人機隊編組，在台東都蘭觀海公園場地辦理無人機裝備諸元性能介紹及飛航監偵實地演練。

現場後由無人機小組計4員實施模擬飛航監偵等操作演練，重點於海域岸地貌巡查、船筏動態監偵、救生救難搜尋救援等項，利用無人機航速快、制高觀測、視野寬廣等優點，將成為海巡最新查緝不法新利器。

第一三岸巡隊表示，因東部海岸線綿長，地形多變化，倘若有突發案件發生，可即時派遣人員操作無人機迅速飛抵現場實施監偵作業，以利查緝不法。

▲無人機導控距離約30公里，飛行時間約50分鐘，將針對海域岸治安巡查、漁業違規行為蒐證、海洋污染監控、救生救難救援等事項。

未來重點工作將針對海域岸治安巡查、漁業違規行為蒐證、海洋污染監控、救生救難救援等事項，相信無人機區隊的成立，將使東部海域岸不法行為無所遁形。